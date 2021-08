Sáng sớm nay, gần 500.000 liều vắc xin AstraZeneca đã tới sân bay Nội Bài, nâng tổng số liều vắc xin Việt Nam có lên trên 19 triệu.

Lô vắc xin gồm 494.400 liều AstraZeneca của Covax ngay khi tới sân bay đã được chuyển về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương bảo quản.

Như vậy đến nay Covax đã cung ứng cho Việt Nam 9.175.000 liều vắc xin, trong đó có hơn 5 triệu liều Moderna, còn lại là AstraZeneca.

Lô vắc xin được chuyển về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để bảo quản. Ảnh: WHO Việt Nam

Đến sáng 10/8, Việt Nam đã triển khai tiêm được gần 10 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19, trong đó hơn 1 triệu người đã được tiêm đủ 2 mũi.

TS Kidong Park, Trưởng đại diện WHO cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng với gần 10 triệu liều đã được tiêm, WHO đánh giá cao từng nhân viên, cán bộ đã làm việc hết mình cho chiến dịch tiêm chủng chưa từng có này. WHO khuyến cáo ưu tiên tiêm chủng cho nhân viên y tế, nhân viên tuyến đầu chống dịch và những người có nguy cơ cao hơn mắc bệnh nặng và tử vong như người cao tuổi và những người có bệnh nền.

Thúy Hạnh

Sáng 10/8 có thêm 5.149 ca Covid-19, tiêm chủng gần 10 triệu liều Sáng 10/8, Việt Nam ghi nhận thêm 5.149 ca Covid-19, nâng tổng số mắc cả nước lên gần 225.000 ca. Tin vui, tốc độ tiêm chủng đang tiếp tục được đẩy nhanh.