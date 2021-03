Gió mạnh khiến tàu chở hàng khổng lồ Ever Given bị xoay ngược trở lại vị trí chắn ngang kênh đào Suez.

Hãng thông tấn Reuter, trích dẫn thông báo từ Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) và một số nguồn tin, cho biết siêu tàu chở hàng Ever Given lại bị gió mạnh tác động và lại xoay ngang kênh đào Suez, chỉ vài giờ sau khi giới chức Ai Cập tuyên bố đã giải cứu con tàu thành công.

Dù vậy, phần mũi của tàu Ever Given không bị mắc cạn trở lại. "Con tàu bị đẩy trở lại vị trí cũ, nhưng tình hình không khó khăn như lần trước", nguồn tin cho biết thêm.

Dữ liệu định vị trên trang theo dõi tàu VesselFinder cho thấy, Ever Given đang nằm chéo so với hai bờ kênh đào Suez, và vẫn chắn hoàn toàn phần lòng của kênh đào. Sự việc diễn ra ngay trước khi lực lượng cứu hộ bắt đầu các nỗ lực để đưa con tàu rời khỏi vị trí hiện tại.

Giới chức Ai Cập hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Tàu chở hàng Ever Given lại chắn ngang kênh đào Suez. Ảnh: Reuters

Trước đó, siêu tàu chở hàng Ever Given đã gặp sự cố về hướng gió khi di chuyển ngang qua kênh đào Suez. Sự cố hy hữu này đã khiến con tàu bị đổi hướng và mắc cạn, vô tình chắn ngang tuyến đường biển nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ.

Hậu quả là tuyến đường thủy quan trọng giữa 2 lục địa Á-Âu, chiếm 12% tổng số lượng hàng hóa vận tải trên toàn cầu bị rơi vào trạng thái tê liệt suốt gần 1 tuần lễ. Điều này gây ra tình trạng tắc nghẽn đối với hàng trăm chuyến tàu biển qua kênh đào Suez, gây thiệt hại lên tới hàng tỷ USD. Nhiều tàu thuyền chở hàng qua kênh đào Suez buộc phải thay đổi sang những lộ trình dài hơi và nguy hiểm hơn, vòng qua Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi và đi dọc theo Đại Tây Dương.

Nỗ lực giải cứu tàu Ever Given đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, với sự tham gia của các đội giải cứu từ Ai Cập, Hà Lan, Đức, cùng các tàu kéo đến từ Italia và Hà Lan.

Việt Anh

Tàu Ever Given đã được thả nổi thành công Các công nhân Ai Cập đã thả nổi thành công tàu Ever Given sau 6 ngày mắc kẹt giữa kênh đào Suez.