Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm nay (17/5) cho biết, mỗi năm có hàng trăm nghìn người thiệt mạng vì thời gian làm việc quá dài. Xu hướng này có thể tồi tệ hơn do đại dịch Covid-19.

WHO cảnh báo làm việc nhiều giờ làm tăng nguy cơ tử vong. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, trong nghiên cứu toàn cầu đầu tiên về con số tử vong có liên quan tới thời gian làm việc dài, một bài viết trên tạp chí Môi trường Quốc tế cho biết, trong năm 2016, có 745.000 người chết vì đột quỵ và đau tim liên quan tới làm việc nhiều giờ. So với năm 2000, số người chết đã tăng gần 30%.

“Làm việc 55 giờ hoặc hơn mỗi tuần là mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với sức khoẻ”, Giám đốc Bộ phận Môi trường, Thay đổi khí hậu và Sức khoẻ của WHO Maria Neira cho biết. “Những gì chúng tôi muốn làm khi công bố thông tin này là thúc đẩy nhiều hành động hơn, bảo vệ người lao động nhiều hơn”.

Nghiên cứu chung do WHO và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cùng thực hiện cho thấy, hầu hết các nạn nhân (72%) là nam giới và đều trong độ tuổi trung niên hoặc cao hơn. Thường thường, cái chết xảy ra muộn hơn nhiều trong cuộc đời, đôi khi là hàng thập niên sau đó, thay vì do làm việc.

Nghiên cứu cho thấy, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương là những nơi bị ảnh hưởng nhất.

Nhìn chung, nghiên cứu dựa trên dữ liệu từ 194 quốc gia cho thấy, làm việc 55 giờ/tuần hoặc nhiều hơn có liên quan tới nguy cơ đột quỵ cao hơn 35% và nguy cơ tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ tăng 17% so với việc làm việc từ 35-40 giờ một tuần.

Nghiên cứu được tiến hành trong giai đoạn 2000-2016, do đó, không bao gồm đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, giới chức WHO cho hay, do làm việc từ xa tăng và suy thoái kinh tế toàn cầu do Covid-19 sẽ khiến các nguy cơ trên tăng thêm. “Đại dịch Covid-19 đang đẩy nhanh những diễn biến có thể thúc đẩy xu hướng tăng thời gian làm việc”, WHO cho biết và ước tính ít nhất 9% người lao động phải làm việc nhiều giờ.

Các nhân viên của WHO, gồm cả Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus nói, họ phải làm việc nhiều giờ trong suốt đại dịch và bà Neira cho hay, cơ quan này đang tìm cách cải thiện chính sách của mình dựa trên nghiên cứu này.

Giới hạn giờ làm sẽ có lợi cho người sử dụng lao động vì điều đó đã được chứng minh là nó giúp tăng năng suất của người lao động, quan chức phụ trách kỹ thuật của WHO Frank Pega nói. “Không tăng thời gian làm việc khi khủng hoảng kinh tế đang diễn ra thực sự là một lựa chọn thông minh”.

Hoài Linh