Cùng tìm hiểu quá trình phát triển của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh.

Chức năng, nhiệm vụ

Tiền thân của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh (DI) là Tình báo Quân sự (MI), được hình thành từ những năm 1680. Trong cộng đồng tình báo Anh, Cơ quan An ninh (SS/MI-5), Cơ quan Tình báo bí mật (SIS/MI-6) và Trung tâm Liên lạc Chính phủ (GCHQ) đều từng là một bộ phận của MI.

Trong quá trình phát triển, Tình báo Quân sự đã nhiều lần thay đổi chức năng, nhiệm vụ; đã trải qua các tên gọi Ban Tình báo (Intelligence Branch, 1873), Phòng Tình báo (Intelligence Division, 1888), Cục Tình báo Quân sự (Directorate of Military Intelligence-DMI, 1916), Cục Tình báo Hỗn hợp (Joint Intelligence Bureau-JIB, 1946), Cơ quan Tham mưu Tình báo Quốc phòng (Defence Intelligence Staff-DIS, 1964).

Tòa nhà Bộ Quốc phòng Anh. Ảnh: Wikipedia

Đầu năm 2010, DIS được đổi tên thành Tình báo Quốc phòng (Defence Intelligence-DI), đặt tại trụ sở Bộ Quốc phòng Anh (Whitehall Street, quận Westminster, London SW1A 2HB).

Khác với MI-5, MI-6 và GCHQ, DI trực thuộc Bộ Quốc phòng Anh, ngân sách hoạt động do Bộ Quốc phòng cấp. Đây là nơi tập trung các chuyên gia quân sự thuộc lục quân, không quân, hải quân và nhiều chuyên gia dân sự..

Nhiệm vụ chính của DI là thu thập, phân tích và đánh giá tin tình báo từ nguồn công khai và bí mật để phục vụ cho việc hoạch định chính sách, kiểm soát khủng hoảng, phục vụ cho các chiến dịch quân sự và các nhiệm vụ mua sắm vũ khí, trang bị.

DI cung cấp tình báo cho Bộ Quốc phòng, các bộ tư lệnh, các lực lượng đang tác chiến cũng như các bộ thuộc chính phủ. Từ sau vụ khủng bố 11/9/2001 ở Mỹ, DI tập trung nhiều hơn cho thu thập thông tin về việc phát triển và phổ biến các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

DI cũng thu thập các thông tin tình báo phục vụ cho MI-5, MI-6 và GCHQ. Ngoài ra, DI còn cung cấp các dịch vụ địa không gian như lập biểu đồ, bản đồ và tham gia vào hoạt động huấn luyện tình báo.

Cơ cấu tổ chức

Đứng đầu DI là Giám đốc Tình báo quốc phòng (CDI). Giúp việc cho CDI có 2 phó giám đốc: một phó (DCDI) chịu trách nhiệm về cung cấp tin tình báo, và một phó (DGIC) phụ trách thu thập tin tình báo. Tổng số nhân viên của DI khoảng 4.500 người. Cơ cấu của DI bao gồm các các bộ phận chính sau:

Một là, Ban Phân tích và Đánh giá tình báo quốc phòng (DIAS), có khoảng 700 nhân viên, làm việc tại trụ sở Văn phòng Bộ Quốc phòng. DIAS có các phòng: Đánh giá chiến lược, Đánh giá thực lực, Chống phổ biến vũ khí, Tác chiến, Hỗ trợ và phát triển.

Hai là, Trung tâm An ninh và Tình báo quốc phòng (DISC), khoảng 500 nhân viên, trụ sở tại thị trấn Chicksands, hạt Bedfordshire. DISC thành lập ngày 1/10/1996, nhiệm vụ chính là huấn luyện lực lượng an ninh, tình báo; tư vấn về chính sách an ninh, tình báo; đào tạo lực lượng cho 3 quân chủng LLVT và các cơ quan an ninh, tình báo khác. Trường đại học Tình báo nằm cùng địa điểm với DISC.

Ba là, Tổ hợp Thu thập tình báo (ICG), thành lập tháng 6/2006, khoảng 1.600 nhân viên, có nhiệm vụ cung cấp tình báo tín hiệu, hình ảnh và địa lý.

Về cơ cấu, ICG có 4 bộ phận chính:

1. Trung tâm Địa lý quốc phòng (DGC), đặt tại Feltham, hạt Middlesex, chịu trách nhiệm cung cấp, lưu trữ thông tin về các bản đồ, biểu đồ không gian, đường biên giới quốc tế, tên địa lý và các vấn đề địa vật lý khác. Giám đốc DGC là quan chức dân sự.

2. Trung tâm Tình báo do thám trên không hỗn hợp (JARIC), trụ sở tại căn cứ không quân Bramton, Cambridgeshire. JARIC thu thập tin tình báo hình ảnh, là cơ quan hỗn hợp gồm cả lực lượng dân sự và quân sự, có khoảng 520 nhân viên, trong đó khoảng 300 là quân nhân.

3. Cơ quan Địa không gian và Hàng không hỗn hợp (JAGO), đóng ở 3 nơi: Hermitage (Berkshire, Anh); thành phố Monchengladbach (bang North Rhine – Westphalia, Đức); và thị trấn North (Middlesex, Anh). JAGO là tổ chức của 3 quân chủng lục quân, không quân, hải quân, đứng đầu là một đại tá lục quân, chịu trách nhiệm về địa hình quân sự cho các chiến dịch của Anh, LHQ và NATO.

4. Cơ quan Đảm bảo tín hiệu hỗn hợp (JSSO), đặt tại: Cộng hòa Síp; căn cứ không quân Digby của hải quân tại Lincolnshire; và thị trấn Cheltenham, hạt Gloucestershire. JSSO cũng là tổ chức của 3 quân chủng LLVT, chịu trách nhiệm thu thập tình báo tín hiệu và hỗ trợ cho các chiến dịch quân sự; nghiên cứu các hệ thống và công nghệ liên lạc mới để hỗ trợ cho tác chiến của quân đội Anh cả trong và ngoài nước.

Bốn là, Lực lượng tác chiến của DI, khoảng 1.700 nhân viên, cả dân sự và quân sự. Đây là lực lượng tình báo con người, hoạt động cả trong nước và ngoài nước, cả bí mật và công khai dưới các bình phong tùy viên quân sự hay các công ty của Bộ Quốc phòng Anh.

Phương thức hoạt động

DI hoạt động cả bí mật và công khai, sử dụng cả nguồn lực tình báo con người và tình báo kỹ thuật. Tin tình báo của DI hiện nay chủ yếu thu thập qua ICG, sử dụng các phương tiện kỹ thuật chặn thu tín hiệu liên lạc và sử dụng lực lượng không quân để tiến hành các chiến dịch do thám trên không. Ngoài ra, DI còn nhận thông tin điệp báo do Lực lượng tác chiến thực hiện.

Trên thực tế, việc thu thập tin tình báo của DI qua ICG chỉ là một phần trong nhiệm vụ tổng thể thu thập, phân tích và đánh giá tin tình báo đa nguồn. Chính hoạt động thu thập tin tức đa nguồn đã giúp cho DI khác biệt so với các cơ quan tình báo khác, vốn chỉ tập trung chủ yếu vào tin tình báo một nguồn.

Để thực hiện nhiệm vụ tin tức tốt hơn, đã có đề xuất tách DI ra khỏi Bộ Quốc phòng để trở thành một cơ quan độc lập, áp dụng kiểu quan hệ giống như MI-6 với Bộ Ngoại giao Anh. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị bác bỏ. Dù sao, giới lãnh đạo Anh coi Tình báo quốc phòng là nền tảng cho mọi quyết định tác chiến trong các chiến dịch quân sự.

Nguyên Phong

