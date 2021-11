Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao (OIG) Mỹ đã phát hiện một số món quà trị giá hàng chục nghìn đô la bị mất trong thời gian ông Trump làm Tổng thống Mỹ song vẫn còn một số món khác không thấy tung tích.

Nhiều món quà của chính phủ Mỹ “bốc hơi” bí ẩn. Ảnh: NBC

Hãng tin NBC News dẫn báo cáo của văn phòng Tổng thanh tra cho biết, khi các quan chức thuộc chính quyền Trump rời nhiệm sở vào tháng 1 và bàn giao văn phòng cho các nhà ngoại giao, họ thấy kho quà trong tình trạng lộn xộn, với một số món quà được liệt kê trong kho không thể tìm được.

Trong số những món quà mất tích có một chai rượu whiskey của Nhật trị giá gần 6.000 USD, một đồng tiền vàng kỷ niệm trị giá hơn 500 USD, tám lọ sứ và đồng trị giá gần 20.000 USD và một số túi đựng các món đồ kỷ niệm như khay thiếc, hộp đựng nữ trang bằng đá cẩm thạch, cặp da được mua cho Hội nghị thượng đỉnh G7 với giá 680 USD/chiếc.

Điều đáng nói là kho quà không có camera an ninh để ghi lại những người ra vào song một cuộc điều tra của OIG cho hay lực lượng an ninh ngoại giao đã nắm được 77 cá nhân sử dụng thẻ an ninh để vào kho hơn 3.000 lần từ 3/8/2020 tới 31/1/2021.

Báo cáo cho hay, nhiều người trong số các cá nhân trên đã không còn làm việc cho chính phủ và do đó OIG không thể buộc họ hợp tác điều tra.

Chai rượu whiskey được chính phủ Nhật tặng cho Ngoại trưởng Mỹ thời đó là Mike Pompeo vào năm 2019. Tuy nhiên, cựu Ngoại trưởng Pompeo nói, ông chưa bao giờ nhận được rượu whiskey. “Tôi không biết Bộ Ngoại giao để mất những thứ đó dù tôi đã thấy sự kém cỏi của bộ trong thời gian tôi ở đó”, ông Mike Pompeo nói với Fox News.

Những chiếc lọ trị giá 20.000 USD đã được tìm thấy và theo khuyến nghị của OIG, Bộ Ngoại giao đã phê chuẩn các biện pháp an ninh mới nhằm ngăn ngừa các sự việc tương tự xảy ra. Tuy nhiên, bí ẩn về chai rượu, đồng tiền vàng kỷ niệm và những chiếc túi đắt tiền vẫn chưa thể giải đáp.

Lực lượng an ninh ngoại giao đã từ chối đề nghị lắp đặt máy quay an ninh bên ngoài kho chứa đồ vì máy quay được sử dụng chủ yếu để bảo vệ thông tin và hệ thống mật thay vì bảo vệ tài sản có giá trị.

Hiến pháp Mỹ ghi rõ, việc quan chức nước này nhận quà từ chính phủ nước ngoài là bất hợp pháp và quà được coi như tài sản của chính phủ Mỹ. Theo quy định, các quan chức Mỹ được phép giữ lại những món quà có giá chưa đầy 390 USD. Tuy nhiên, nếu họ muốn giữ những món quá có giá trị cao hơn mức trên, họ phải mua.

Hoài Linh