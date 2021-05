Hơn 1,8 tỷ liều vắc-xin ngừa virus corona đã được tiêm ở ít ít nhất 190 quốc gia trên toàn cầu. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn về tốc độ triển khai vắc-xin ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

Ít nhất 190 quốc gia đã tiếp cận được vắc-xin ngừa Covid-19.

Theo BBC, hiện nay, một số quốc gia đã đảm bảo và cung cấp vắc-xin cho phần lớn dân số nhưng các nước khác vẫn đang chờ các chuyến hàng vắc-xin đầu tiên tới.

Với mục tiêu tiêm vắc-xin cho gần như tất cả những người trưởng thành trên thế giới, đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử.

Trung Quốc và Mỹ là hai nước tiêm được vắc-xin cho nhiều người nhất, lần lượt là 588 triệu và 291 triệu người. Ấn Độ đứng thứ 3 với gần 201 triệu người được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Tuy nhiên, trong khi phần lớn châu Âu và Mỹ đã mở chiến dịch tiêm chủng sớm, chỉ mới có vài nước ở châu Phi mới bắt đầu tiêm phòng.

Thứ tự các loại vắc-xin Covid-19 được triển khai nhiều nhất trên toàn cầu. Ảnh: BBC

Nhiều quốc gia nghèo hơn đang dựa vào vắc-xin do COVAX phân phối. COVAX là chương trình do Liên minh vắc-xin Gavi cùng với WHO, Liên minh đổi mới đề phòng đại dịch triển khai với mục đích đảm bảo cho tất cả mọi người trên thế giới được tiếp cận với vắc-xin.

Ghana là quốc gia đầu tiên nhập vắc-xin thông qua chương trình này vào ngày 24/2. COVAX có kế hoạch cung cấp khoảng 2 tỷ liều vắc-xin trên toàn cầu vào cuối năm nay, nhưng nhiều loại vắc-xin cần phải tiêm 2 mũi.

Hiện nay, WHO đã cấp phép cho một loạt vắc-xin ngừa Covid-19. Loại đầu tiên được phê chuẩn là của Pfizer/BioNTech. Vắc-xin AstraZeneca là loại được sử dụng rộng rãi nhất toàn cầu. Không như vắc-xin Pfizer cần phải giữ ở nhiệt độ -70 độ C, vắc-xin AstraZeneca chỉ cần bảo quản trong tủ lạnh bình thường, giúp dễ dàng phân phối.

Thông tin về tốc độ triển khai vắc-xin Covid-19 trên toàn cầu. Ảnh: BBC

Hầu hết các chính phủ bắt đầu tiêm cho những người trên 60 tuổi, nhân viên y tế và những người dễ bị tổn thương.

Tại các quốc gia như Anh và Israel, đã có những dấu hiệu đầy hứa hẹn cho thấy vắc-xin sẽ làm giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong cũng như lây truyền trong cộng đồng.

Trên thế giới, hơn 200 loại vắc-xin đang được thử nghiệm để kiểm tra độ an toàn và hữu hiệu của nó.

Hoài Linh

Thế khó của COVAX Sự thiếu hụt nguồn cung cho COVAX không chỉ ảnh hướng tới riêng các nước còn nhiều hạn chế trong việc tiếp cận với vắc-xin Covid-19 ,mà còn đối với cả thế giới.

Sứ mệnh giải cứu thế giới của COVAX WHO đã phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử loài người với mục đích phân phát các liều vắc-xin tới 190 quốc gia.

Không hỗ trợ iframe

Không hỗ trợ iframe