Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 giảm mạnh trên toàn Đông Nam Á, các chuỗi cung ứng trong khu vực đua nhau hồi phục sau nhiều tháng ngừng hoạt động và cắt giảm sản xuất.

Trong bài viết ngày 9/11, báo Nikkei Assia nêu ra trường hợp đặc biệt của Việt Nam. Theo đó, Việt Nam đang nhanh chóng trở lại bình thường khi Hà Nội cuối cùng đã nới lỏng các hạn chế. Khoảng 200 nhà máy trong nước ký hợp đồng sản xuất quần áo thể thao cho Nike đã nối lại hoạt động.

Một khu công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh có các nhà máy của Samsung Electronics và Intel sẽ "hỗ trợ để các cơ sở của cả hai hãng trở lại hoạt động hết công suất trong tháng này", tờ báo dẫn lời một giám đốc điều hành khu công nghiệp cho biết.

Công nhân lắp ráp ô tô tại nhà máy của VinFast tại thành phố Hải Phòng. Sản xuất trong nước đang trở lại bình thường khi đại dịch bùng phát. Ảnh: Reuters

Bắt đầu từ tháng 7, các nhà máy ở miền nam Việt Nam đã được đặt trong tình trạng hạn chế nghiêm ngặt. Họ được yêu cầu giữ công nhân ăn nghỉ và làm việc tại chỗ để sản xuất không bị gián đoạn. Các công ty được yêu cầu cho nhân viên làm việc ở mức 30-50% công suất bình thường bất cứ lúc nào. Những trở ngại này đã khiến một loạt các nhà máy ngừng hoạt động và cắt giảm sản lượng.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam giảm dần từ mức đỉnh điểm hồi cuối tháng 8. Các hãng sản xuất linh kiện điện và điện tử thiết yếu cho ngành công nghiệp ô tô cũng đang trở lại hoạt động bình thường.

Công ty Furukawa Electric của Nhật Bản dự kiến sẽ hoạt động hết công suất tại các nhà máy của hãng ở Việt Nam. Ba nhà máy của công ty tại đây sản xuất các bộ dây dẫn cho ôtô, và chỉ tính riêng cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh đã có khoảng 8.000 lao động.

Chủ tịch Keiichi Kobayashi của Furukawa Electric cho biết, các sàn của nhà máy "đã trở lại điểm mà có thể đáp ứng các yêu cầu từ khách hàng". Do những biện pháp hạn chế chống Covid-19, sản xuất tại Việt Nam đã có lúc giảm đáng kể nhưng kể từ tháng 10, công suất của cả ba nhà máy đều hồi phục nhanh.

Tác động từ các hạn chế do Covid-19 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành công nghiệp ôtô ở Đông Nam Á. Việt Nam là nơi tập trung nhiều nhà máy sản xuất các bộ dây điện, trong khi Malaysia là trung tâm sản xuất chất bán dẫn cho ô tô. Cả hai thành phần này đều trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung, lý do chính khiến Toyota và 7 nhà sản xuất khác của Nhật Bản buộc phải cắt giảm một nửa sản lượng vào tháng 9 vừa qua so với năm trước đó.

Việt Nam là nguồn cung cấp khoảng 40% lượng nhập khẩu các loại bộ dây điện năm 2020, và các nhà cung cấp gồm Yazaki và Sumitomo Electric Industries đang khôi phục sản xuất tại các nhà máy của họ tại Việt Nam. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho sản xuất phục hồi trong ngành ôtô của Nhật Bản.

Ở Malaysia, hơn 90% người lớn đã được tiêm đầy đủ vắc xin ngừa Covid-19, mang lại luồng sinh khí mới cho hoạt động của nhà máy.

"Ở thành phố Ipoh phía tây bắc, chúng tôi đang trở lại hoạt động bình thường, nhưng do lực lượng lao động bị đóng băng cùng những khó khăn trong tuyển dụng nhân công ở địa phương, chúng tôi mới đang hoạt động ở mức 80% công suất", John Chia, Chủ tịch hãng lắp ráp và kiểm tra chất bán dẫn Unisem của Malaysia trao đổi với Nikkei Assia.

Mặc dù 99% công nhân nhà máy đã được tiêm phòng, tất cả đều phải làm xét nghiệm Covid-19 hàng tuần. Với nhu cầu tăng cao trên toàn thế giới, công ty hiện không thể theo kịp các đơn hàng chất bán dẫn và đang xây dựng nhà máy thứ 3 tại Thành Đô, Trung Quốc.

Malaysia đối phó với số ca nhiễm tăng cao bằng cách áp đặt phong tỏa trên toàn quốc hồi tháng 6. Unisem đã được yêu cầu phải tạm thời đóng cửa nhà máy ở Ipoh hồi tháng 9. Điều đó, cùng với việc ngừng hoạt động của nhà máy tại STMicroelectronics, đã góp phần vào cuộc khủng hoảng cung cấp chất bán dẫn, từ đó dẫn đến việc cắt giảm sản lượng tại các nhà sản xuất ôtô lớn.

"Nhà máy của chúng tôi đã trải qua một đợt đóng cửa và có khả năng quay trở lại 100% công suất trong quý 3", Jean-Marc Chery, Giám đốc điều hành của STMicroelectronics có trụ sở tại Geneva, cho biết.

