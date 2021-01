Các nguồn thạo tin tiết lộ, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đang xúc tiến thành lập văn phòng thời kỳ hậu Nhà Trắng ở Palm Beach, bang Florida.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: NDTV

Một nguồn tin nói, mục tiêu của vợ cựu Tổng thống Donald Trump là "duy trì 'Tốt nhất'", sáng kiến bà từng khởi xướng trên cương vị đệ nhất phu nhân Mỹ nhằm chăm sóc trẻ em. Trong thời gian ở Nhà Trắng, Be Best tồn tại như một sáng kiến ​​diện rộng với 3 trụ cột bao gồm sức khỏe và hạnh phúc của trẻ em, an toàn trực tuyến và ngăn chặn tình trạng bắt nạt trên mạng xã hội cũng như tác động của chất gây nghiện đối với trẻ em.

Theo CNN, thời chồng còn đương chức, bà Trump thường không có mấy động thái giúp định hình hoặc mở rộng sáng kiến của mình. Các sự kiện Be Best trước công chúng cũng thường diễn ra cách nhau nhiều tuần. Văn phòng chính sách Cánh Đông không có mấy nhân viên và đôi khi còn bị bỏ trống. Lúc nhiều nhất nơi này chỉ có một nhân viên toàn thời gian.

Theo các nguồn tin, văn phòng của cựu đệ nhất phu nhân thời hậu Nhà Trắng sẽ quy tụ 3 nhân viên trước đây của bà. Hayley D'Antuono từng giữ chức giám đốc điều hành các hoạt động và giám sát chuyến đi của bà Trump trong 4 năm qua và hiện là chánh văn phòng của bà.

Mary "Casey" Finzer từng là trợ lý nhân viên cấp thấp thuộc văn phòng Cánh Đông và một trong những nhiệm vụ của cô thời đó là giữ "tủ quà" của bà Trump, nơi chuyên cất trữ và đóng gói các món quà phục vụ những sự kiện tại trường học, bệnh viện hay dùng cho những chuyến công du. Finzer hiện thuộc bộ phận hành chính trong nhóm hậu Nhà Trắng của bà Trump.

Marcia Kelly, người từng là cố vấn cấp cao không nhận lương của cựu đệ nhất phu nhân khi còn ở Nhà Trắng, cũng đang tiếp tục làm việc cho văn phòng của bà dù không rõ lần này cô có được trả thù lao hay không.

Cả hai nguồn tin nhấn mạnh, văn phòng của bà Trump hiện hoạt động bên ngoài khu nghỉ dưỡng riêng Mar-a-Lago của ông Trump, nơi cả gia đình họ đang cư trú. Các nhân viên của bà thỉnh thoảng làm việc từ xa. Cựu đệ nhất phu nhân đang tìm kiếm nơi đặt văn phòng riêng rẽ ở khu vực Palm Beach.

Bà Trump rời Nhà Trắng với tỉ lệ tín nhiệm thấp nhất (47%) trong số các cựu đệ nhất phu nhân, theo một cuộc khảo sát gần đây của CNN.

