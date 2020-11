Thuyền trưởng Liverpool tuyên bố, lắm khi ông thấy mình không khác gì một tên ngốc bên ngoài đường biên. Tuy nhiên, rất khó để kiềm chế cảm xúc.

Jurgen Klopp được biết đến như một nhà cầm quân đầy cá tính, máu lửa trên sân. Chính những biểu lộ nhiều lúc có phần ‘điên rồ’ của chiến lược gia người Đức khiến ông được fan Liverpool yêu mến, cực kỳ ấn tượng.

Klopp luôn đầy cảm xúc bên đường biên, và không ít lần ăn phạt từ trọng tài

Tuy nhiên, cũng vì thế mà không ít lần Klopp ăn phạt từ trọng tài. Dù vậy, cựu HLV Dortmund thừa nhận, rất khó để kiểm soát cảm xúc của mình.

Klopp chia sẻ trong bộ phim tài liệu The End Of The Storm, mới đây: “Điều mọi người dễ thấy nhất về tôi là khả năng hoạt ngôn, liên tục nghiến răng và chỉ trỏ.

Trong một số khoảnh khắc, tôi trông hệt như một tên ngốc bên đường biên, tôi biết điều đó.

Tôi là HLV nhận nhiều thẻ đỏ nhất, hoặc chắc chắn là bị phạt tiền nhiều nhất trong lịch sử Bundesliga.

Lần đầu bị thẻ đỏ với tư cách là một HLV, tôi nhớ mình đã đi đến chỗ trợ lý trong tài và hỏi: Có bao nhiêu lỗi đã được bỏ qua, vì nếu đó là 15 thì chúng tôi còn 1. Ông ấy lập tức phất cờ, đuổi tôi lên khán đài. Nhưng tôi không thể ngồi xuống…”.

L.H