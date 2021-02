Liverpool sa sút, bật bãi khỏi cuộc đua vô địch Premier League làm xuất hiện tin đồn Jurgen Klopp ‘bay ghế’. HLV người Đức tuyên bố nóng về tương lai.

Đêm nay, lúc 3h sáng ngày 17/2, Liverpool đấu Leipzig ở lượt đi vòng 16 Champions League, trên sân trung lập ở Hungary.

Liverpool vửa để thua ngược Leicester 1-3, thất bại khiến hiện giờ họ rơi xuống thứ 6 BXH

Vấn đề được dư luận quan tâm đó chính là ‘chiếc ghế’ của Jurgen Klopp sau khi các nhà vô địch Ngoại hạng Anh không còn là chính mình so với mùa trước.

Chiến lược gia cá tính đã làm rõ tương lai của mình ở Anfield, tuyên bố sẽ cùng Liverpool chiến đấu để xoay chuyển tình thế.

“Tôi bị Liverpool sa thải hay tự rút lui? Không cái nào cả. Tôi không cần nghỉ ngơi. Chúng tôi đã có khoảng thời gian khó khăn. Đó là khoảng thời gian dài hơn nhiều và chúng tôi luôn tìm cách giải quyết nó như một gia đình.

Tôi 53 tuổi, đã làm việc trong bóng đá cả một thời gian dài. Thành thật mà nói, tôi đang tràn đầy năng lượng. Tôi thấy đó là một thách thức thú vị. Chúng tôi sẽ sắp xếp nó bằng cách chơi bóng, chiến đấu với tất cả những gì chúng tôi có. Đó là kế hoạch.

Klopp tuyên bố sẽ cùng học trò chiến đấu để xoay chuyển tình thế

Hiện tại rất nhiều người không hài lòng với kết quả của Liverpool. Tôi hiểu điều đó và tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó. Đó là thử thách lớn nhưng tôi đã sẵn sàng, các chàng trai đã sẵn sàng và chúng tôi sẽ cống hiến hết mình để giải quyết nó”.

Jurgen Klopp sẽ cảm thấy ấm lòng giữa thời điểm khó khăn, khi mà các nhà cái đưa ông vào danh sách là HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất Ngoại hạng Anh, thì người hâm mộ Liverpool đã giăng biểu ngữ bên ngoài sân Alfield để cổ vũ, động viên ông: You Never Walk Alone!

Báo chí Anh cho hay, theo nguồn tin thân với Liverpool thì không có chuyện lãnh đạo CLB định sa thải Klopp. Trái lại, họ thậm chí còn tính đến việc bổ sung lực lượng mới để giữ chân nhà cầm quân này.

