- Các nhà đài Việt Nam sớm khởi động kế hoạch mua bản quyền truyền hình AFF Cup 2020, nhưng gặp khó vì đối tác đưa ra mức giá rất cao.

"Chúng tôi quan tâm tới vấn đề bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 từ đầu năm. Tuy nhiên hiện vẫn chưa đạt được kết quả dù có nhiều cuộc làm việc. Chúng tôi vẫn nỗ lực đàm phán với đối tác, nhưng phải thừa nhận năm nay chuyện mua bản quyền truyền hình giải bóng đá số 1 khu vực không dễ vì giá quá cao", một lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam (VTV) chia sẻ.

Cũng theo vị lãnh đạo này, thời gian qua một phần cuộc đàm phán gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng quan trọng là chưa bao giờ AFF Cup lại có giá bản quyền cao như năm nay.

Giá bản quyền AFF Cup tăng nhiều so với mọi năm

"Có thể một bên thứ 3 nào đó đã đẩy giá lên cao. Hiện chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi và đã giao hẳn cho một đơn vị chuyên lo về vấn đề đàm phán bản quyền truyền hình", đại diện VTV lý giải về giá tăng chóng mặt của bản quyền AFF Cup.

Theo một số nguồn tin, giá bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 có thể lên tới vài triệu USD, và đây rõ ràng là một bài toán khó về tài chính với các đài truyền hình Việt Nam.

"Cá nhân tôi cho rằng giá bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 cao như vậy rất khó đơn vị truyền hình nào của Việt Nam có thể đáp ứng. Lý do bởi với tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều tới kinh tế, kéo theo bài toán kinh doanh về bán quảng cáo cũng như nhưng vấn đề khác không dễ như mọi năm.

Về mặt chuyên môn, hiện đã có một vài đội bóng tính tới khả năng không tham dự AFF Cup, hoặc cử đội trẻ như Thái Lan. Vì thế có thể AFF Cup 2020 không hấp dẫn như mọi năm", lãnh đạo VTV cho biết.

Tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch

Hai năm trước, đơn vị nắm bản quyền AFF Cup 2018 toàn cầu là LSE (Lagardère Sports and Entertainment). Họ bán lại cho VTV và Next Media quyền phát sóng tại Việt Nam. VTV sở hữu bản quyền truyền hình phát trên các nền tảng miễn phí. Next Media thì sở hữu bản quyền phát đối với các nền tảng tính tiền trên hạ tầng vệ tinh, cáp, IPTV, OTT, phát thanh, internet, mạng xã hội, mạng di động

Năm nay, được biết không chỉ có VTV, mà một số đài truyền hình khác ở phía Bắc và phía Nam cũng đã quan tâm tới bản quyền AFF Cup 2020, nhưng đến thời điểm này vẫn khá bế tắc. Phía đối tác chưa đưa ra hạn chốt bán bản quyền truyền hình, nhưng có thể là trước vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 10 tới.

Tuyển Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch AFF Cup. Thầy trò HLV Park Hang Seo bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch giải bóng đá khu vực vào cuối tháng 11. VFF và thầy Park khẳng định, tuyển Việt Nam sẽ cử đội hình mạnh nhất tham dự giải.

Song Ngư