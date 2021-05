Đông đảo người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở UAE đã ra sân bay chào đón thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tối 26/5, sau hơn 30 phút làm các thủ tục lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, nhập cảnh và lấy hành lý, tuyển Việt Nam di chuyển ra xe về khách sạn.

Khi bước ra cửa ra sân bay quốc tế Dubai, thầy trò HLV Park Hang Seo bất ngờ khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các cổ động viên Việt Nam tại UAE.

Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển cảm ơn sự tiếp đón của Đại sứ Nguyễn Mạnh Tuấn và các CĐV Việt Nam tại UAE

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại UAE có mặt ở sân bay Dubai để chào đón tuyển Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Mạnh Tuấn chúc toàn đội thi đấu đạt kết quả tốt nhất và hiện thực hóa mục tiêu đặt ra.

Thay mặt đội tuyển, Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển và HLV trưởng Park Hang Seo đã nhận hoa chúc mừng từ Đại sứ. Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển khẳng định tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp lại tình cảm và sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ.

Tuyển Việt Nam được chào đón ở sân bay quốc tế Dubai

Do tuyển Việt Nam đến sớm hơn 7 ngày so lịch hoạt động chính thức của AFC, nên thầy trò HLV Park Hang Seo đóng quân tại một khách sạn tiêu chuẩn quốc tế do VFF bố trí.

Cụ thể, Công Phượng và các đồng đội ở khách sạn Swissotel Al Murooj Dubai từ ngày 26/5 - 3/6. Sau đó, đội di chuyển sang khách sạn Crowne Plaza, cách xa khoảng 7km, đóng quân cho đến khi về Việt Nam vào ngày 16/6.

Tuyển Việt Nam ở khách sạn Swissotel Al Murooj Dubai đến ngày 3/6

Nhờ thực hiện tốt công tác tiềm trạm, các tuyển thủ đã nhanh chóng ổn định nơi ăn nghỉ sau khi đặt chân tới UAE. Tuyển Việt Nam được bố trí phòng ăn riêng tại khách sạn Swissotel Al Murooj Dubai.

UAE lệch 3 tiếng đồng hồ so với Việt Nam, do vậy điều đầu tiên là toàn đội phải sớm có sự điều chỉnh về nhịp sinh học để có được trạng thái tốt nhất.

Các tuyển thủ hài lòng với đồ ăn ở khách sạn

Đội cũng sẽ bước vào tập luyện theo kế hoạch riêng đã được bộ phận tiền trạm của VFF làm việc và thống nhất với LĐBĐ UAE, căn cứ từ đề xuất của HLV trưởng. Dự kiến chiều 27/5, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Dubai.

Huy Phong

