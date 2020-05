- Tiger Woods vừa tham gia quyên góp 20 triệu USD hỗ trợ khắc phục hậu quả Covid-19, và thừa nhận anh còn nguyên động lực chiến đấu.

Tiger Woods là một trong những nhân vật chính của sự kiện golf "The Match: Champions for Charity" (The Match: Các nhà vô địch vì từ thiện), diễn ra hôm 24/5 vừa qua (giờ Mỹ).

Đây là sự kiện truyền hình trả tiền nhằm mục đích từ thiện, quyên góp hỗ trợ cho khắc phục hậu quả và phòng chống đại dịch Covid-19.

Tiger Woods (phải) cùng các nhân vật tham gia The Match

3 người hùng khác tham gia sự kiện golf "The Match" với Tiger Woods là đồng nghiệp Phil Mickelson, cùng hai khách mời Peyton Manning và Tom Brady (bóng rổ).

"The Match" đã quyên góp được tổng cộng 20 triệu USD.

Cặp Tiger Woods - Peyton Manning đánh bại bộ đôi đối thủ Phil Mickelson - Tom Brady, trong sự kiện có 5,8 triệu lượt xem truyền hình trực tiếp.

Sau sự kiện từ thiện vì Covid-19, Tiger Woods cũng có tâm sự về sự nghiệp và động lực thi đấu, cũng như chấn thương lưng.

Golf thủ 44 tuổi này cho biết, anh còn nguyên động lực chiến đấu, và khao khát chiến thắng.

"Tôi đã lên kế hoạch, với mục tiêu chiến thắng các giải lớn trong tháng 4, 5, 6 và 7. Nhưng Covid-19 đã làm thay đổi mọi thứ", Woods lên tiếng.

Trước và sau sự kiện "The Match", Tiger Woods tập luyện chăm chỉ ở nhà, và anh cũng kêu gọi mọi người chung tay hạn chế sự lây lan của Covid-19.

"Thật vui khi được luyện tập mỗi ngày ở nhà. Tôi đã được điều trị chấn thương lưng, và trở lại thực hiện các động tác cơ bản như bình thường.

Đối với những gì đang xảy ra cho xã hội, chúng ta phải luôn cẩn thận, và cố gắng ở trong nhà".

Những hình ảnh đáng nhớ "The Match 2020":

TT