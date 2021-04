Liên đoàn trượt băng Việt Nam vừa tổ chức giải Vô địch trẻ trượt băng tốc độ quốc gia 2021 nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ bổ sung cho ĐTQG.

Giải diễn ra trong ngày 25/4 tại TP.HCM. Giải năm nay quy tụ 60 VĐV xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 250 VĐV tham dự giải Roller Sports Hà Nội mở rộng 2020 và vòng loại giải vô địch trẻ trượt băng tốc độ quốc gia 2021.

Các VĐV tham dự đến từ các tỉnh, thành như Hà Nội, TP.HCM, Bình Phước, Bạc Liêu. Thông qua giải, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam sẽ tuyển chọn những VĐV có thành tích, bổ sung vào lực lượng năng khiếu, chuẩn bị cho những giải đấu trong tương lai.

Trượt băng Việt Nam tìm kiếm tài năng trẻ cho SEA Games

Giải có các nội dung gồm 10 cấp độ: Senior Nam; Junior A nữ, Junior B nữ, Junior C Nữ; Junior A Nam, Junior B Nam, Junior C Nam; Novice A Nam/Nữ, Novice B Nam/Nữ, Novice C Nam/Nữ. BTC áp dụng luật thi đấu của Liên đoàn Trượt băng Thế giới.

VĐV đạt thành tích được nhận huy chương, giấy chứng nhận và hiện vật, với tổng trị giá giải thưởng lên đến gần 100 triệu đồng.

Ông Kiều Huỳnh Sơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller cho biết: “Giải đấu diễn ra với mong muốn tuyển chọn VĐV xuất sắc cho đội tuyển quốc gia, để đào tạo huấn luyện đại diện Việt Nam thi đấu các giải quốc tế, đồng thời xây dựng phong trào, phát triển cộng đồng, tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích cho các VĐV”.

Bằng Lăng