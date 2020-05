Một số điều thú vị về chặng đua Công thức 1 đầu tiên. - Giải đua có 2 tên khác nhau. Tên chính thức của nó là Grand Prix d’Europe, nhưng khi được tổ chức ở Anh thì nó được gọi là British Grand Prix. - Khách từ Hoàng gia tham dự: Ước tính có tới 120.000 khán giả theo dõi ngày đua chính của chặng đua năm 1950, nhưng đặc biệt hơn là sự tham gia của gia đình Hoàng gia gồm vua George VI, nữ hoàng Elizabeth, công chúa Margaret và các vị khách mời của họ. Đây là lần duy nhất một vị vua đã tham dự một giải đua xe tại Anh. - Một hoàng tử Thái Lan và một nam tước Thụy Sỹ tham gia đua: Trong số 21 tay đua tham gia chặng đua Công thức 1 đầu tiên, có những tay đua đáng chú ý không phải chỉ do kỹ năng đua mà còn vì địa vị của họ, đó là hoàng tử Birabongse Bhanudej Bhanudandh (hoàng tử Bira hoặc B.Bira) của Hoàng gia Thái Lan và nam tước Emmanuel ‘Toulo’ de Graffenried của Thụy Sỹ. - Họ của 3 tay đua được ưa thích nhất đều bắt đầu bằng “Fa”: Guiseppe ‘Nino’ Farina, Luigi Fagioli and Juan Manuel Fangio. Tên tuổi của Alfa Rome đã giúp cho nhà sản xuất động cơ này ký được với 3 tên tuổi lớn nhất thời đại này. - Độ tuổi trung bình của các tay đua là 39: 3 trong số 21 tay đua tham gia chặng đua đầu tiên này đang ở độ tuổi 50, 5 tay đua khác trong độ tuồi 40 và người trẻ nhất 29 tuổi. - Một nghệ sĩ nhạc Jazz hoàn thành chặng đua ở vị trí 11: một nhạc sĩ Jazz người Bỉ (sinh ra ở London) Johnny Claes, nổi tiếng với bài hát Johnny Claes and the Clay Pigeons, đã tham gia chặng đua và về đích ở vị trí thứ 11.