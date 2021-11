Kết quả bóng đá hôm nay 13/11 - Cập nhật kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2022 ở các khu vực châu Âu, Nam Mỹ, châu Phi và CONCACAF.

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu:

13/11 - 00h00: Moldova 0-2 Scotland (ON Football)

13/11 - 02h45: Ý 1-1 Thụy Sĩ (ON Sports +)

13/11 - 02h45: Hungary 4-0 San Marino (ON)

13/11 - 02h45: Bắc Ireland 1-0 Litva (ON)

13/11 - 02h45: Áo 4-2 Israel (ON)

13/11 - 02h45: Anh 5-0 Albania (ON Football)

13/11 - 02h45: Andorra 1-4 Ba Lan (ON Sports News)

13/11 - 02h45: Đan Mạch 3-1 QĐ Faroe (ON)

13/11 - 21h00: Bosnia vs Phần Lan (ON Football)

Harry Maguire mở tỷ số, Harry Kane lập hat-trick giúp tuyển Anh thắng Albania 5-0

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ:

13/11- 06:00: Uruguay vsArgentina (Xem trực tiếp)

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực CONCACAF:

13/11 - 08:05: Honduras vs Panama

13/11 - 09:00: El Salvador vs Jamaica

13/11 - 09:00: Mỹ vs Mexico

13/11 - 09:05: Canada vs Costa Rica

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi:

12/11 - 02:00: Nam Phi 1-0 Zimbabwe

12/11 - 02:00: Togo 1-1 Senegal

12/11 - 23:00: Gabon 1-0 Libya

12/11 - 23:00: Guinea 0-0 Guinea-Bissau

13/11 - 02:00: Angola 2-2 Ai cập

13/11 - 02:00: Sudan 0-3 Morocco

Thiên Bình

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup: 2 trận liên tiếp tại Mỹ Đình Lịch thi đấu Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Cập nhật lịch thi bóng đá của Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhanh, đầy đủ và chính xác.