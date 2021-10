Kết quả bóng đá hôm nay 9/10 - Cập nhật kết quả bóng đá vòng loại World Cup các khu vực châu Âu, châu Phi vòng loại Asian Cup 2023.

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

09/10 - 01:45: CH Séc 2-2 Wales (On Sports New)

09/10 - 01:45: Estonia 2-0 Belarus

09/10 - 01:45: Gibraltar 0-3 Montenegro

09/10 - 01:45: Latvia 0-1 Hà Lan (On Sports)

09/10 - 01:45: Thổ Nhĩ Kỳ 1-1 Na Uy (On Sports+)

09/10 - 01:45: Đảo Síp 0-3 Croatia

09/10 - 01:45: Malta 0-4 Slovenia

09/10 - 01:45: Nga 1-0 Slovakia

09/10 - 01:45: Đức 2-1 Romania (On Football)

09/10 - 01:45: Iceland 1-1 Armenia

09/10 - 01:45: Liechtenstein 0-4 Macedonia

Đức thắng kịch tính Romania

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi

06/10 - 23:00: Sudan 1-1 Guinea

07/10 - 02:00: Morocco 5-0 Guinea-Bissau

08/10 - 02:00: Mali 5-0 Kenya

08/10 - 23:00: Angola 3-1 Gabon

09/10 - 20:00: Ai cập 1-0 Libya

09/10 - 20:00: Ethiopia - Nam Phi

09/10 - 23:00: Ghana - Zimbabwe

10/10 - 02:00: Senegal - Namibia

10/10 - 23:00: Togo - Congo

Kết quả vòng loại Asian Cup 2023:

10/10 - 00:30: Guam - Campuchia

Thiên Bình

