Solskjaer và MU có thêm lý do để lo ngại trước đại tiệc đón tiếp Liverpool, với kỷ lục thủng lưới tệ nhất ở Old Trafford trong hơn 50 năm qua.

Vào lúc 22h30 tối nay, 24/10, trận đấu được chờ đợi nhất vòng 9 Premier League, MU chiến Liverpool tại Nhà hát của những giấc mơ.

Hình ảnh MU trong trận thua 0-1 Aston Villa ngay trên sân nhà

Trước cuộc so tài này, MU kịp xốc lại tinh thần bằng trận thắng toát mồ hôi 3-2 Atalanta tại Champions League, sau khi để thua Leicester 2-4 và chuỗi trận thất vọng.

Trong khi đó, Liverpool của Klopp tiếp tục cho thấy đầy thách thức, cả ở Premier League (gần nhất là đè bẹp Watford 5-0) lẫn đấu trường châu Âu (thắng Atletico 3-2 ngay sân khách).

Do vậy, đấu Liverpool dù được chơi trên sân nhà thì đội bóng của Solskjaer vẫn bị lép vế hơn. Chưa kể, Ronaldo và đồng đội có lý do để lo ngại thêm, với chuỗi trận để thủng lưới tệ nhất ở Old Trafford trong hơn 50 năm qua.

Cụ thể, MU không có trận nào giữ sạch lưới trong 9 trận gần nhất tại Premier League. Đây là chuỗi trận dài nhất của họ, kể từ khi để xảy ra 10 trận cảnh này (từ tháng 9/1970 đến tháng 2/1971).

Ronaldo sẽ rất tức giận cảnh công làm thủ phá

Lần gần nhất đội bóng của Solskjaer giữ sạch lưới tại Old Trafford là hồi tháng 3, khi họ thắng West Ham 1-0 nhờ bàn phản lưới của đối thủ.

Kể từ đó, MU đều để thủng lưới ít nhất 1 lần trong 9 trận sân nhà trước Brighton, Burnley, Leicester City, Liverpool, Fulham, Leeds, Newcastle, Aston Villa và Everton.

Hàng thủ MU chỉ ra rất nhiều vấn đề cho Solskjaer. Trong 2 trận gần nhất, Quỷ đỏ để thủng lưới tới 6 lần, với 4 bàn trước Leicester và 2 bàn ở trận gặp Atalanta.

Thực tế, CLB từng 20 lần vô địch bóng đá Anh, không giữ sạch lưới ở mọi đấu trường kể từ chiến thắng 1-0 trước Wolves tại Molineux ngày 29/8.

MU hiện xếp thứ 6 trên BXH với 14 điểm, kém đội đầu bảng Chelsea 8 điểm sau khi thầy trò Thomas Tuchel đã hoàn thành vòng 9 (hủy diệt Norwich 7-0).

L.H

Xem trực tiếp MU vs Liverpool vòng 9 Ngoại hạng Anh ở đâu? VietNamNet cập nhật kênh sóng phát và link xem trực tiếp trận MU vs Liverpool, ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Ronaldo mắng đồng đội, Bruno Fernandes yêu cầu gắt Solskjaer Bruno Fernandes đã yêu cầu Solskjaer thay đổi chiến thuật MU, trong khi Ronaldo tức giận mắng các đồng đội và cái kết đầy kịch tính tại Old Trafford.