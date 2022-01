Chiến thắng đậm đà 5-0 của Đài Loan (Trung Quốc) trước Iran ở bảng A Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 mang đến lợi thế lớn cho tuyển nữ Việt Nam trước trận đấu quyết định với Myanmar.

Theo điều lệ của Cúp bóng đá nữ châu Á 2022, 6 đội nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng tứ kết.

Sự rút lui của nữ Ấn Độ đã gây ra xáo trộn rất lớn và ảnh hưởng đến tính toán ban đầu của nhiều đội. Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng ở bảng A, cả nữ Đài Loan (Trung Quốc) và nữ Iran đều chưa có được điểm nào do cùng thua nữ Trung Quốc nhưng nữ Đài Loan xếp trên do hơn về hiệu số bàn thắng/bại (-4 so với -7).

Nữ Đài Loan (Trung Quốc, áo xanh) thắng dễ Iran 5-0

Chính vì thế, kết quả của trận đấu này quyết định đến vé vào tứ kết của tuyển nữ Việt Nam. Trường hợp Đài Loan (Trung Quốc) và Iran cầm hoà nhau thì họ sẽ "dắt tay nhau" vào qua vòng bảng.

Tuy nhiên, thực tế không diễn ra không như lo lắng của tuyển nữ và người hâm mộ Việt Nam khi các cô gái Đài Loan (Trung Quốc) với sức mạnh vượt trội đã dễ dàng đánh bại nữ Iran với tỷ số 5-0.

Các bàn thắng của Đài Loan (Trung Quốc) được ghi bởi cú hat-trick của Lai Li Chin (4', 31', 65' pen), cùng hai pha lập công của Chen Yen Ping (40') và Wang Hsiang-Huei (78'). Kết quả này giúp họ nối gót nữ Trung Quốc vào tứ kết với ngôi nhì bảng A. Còn với nữ Iran, hiệu số -12 khiến cơ hội cạnh tranh 2/3 suất xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất gần như không còn.

Đây là kết quả mang đến lợi thế cho thầy trò HLV Mai Đức Chung trước trận quyết đấu với đối thủ Myanmar vào lúc 15h chiều 27/1.

Chỉ cần một kết quả hoà là Huỳnh Như và các đồng đội sẽ chính thức góp mặt ở vòng tứ kết, từ đó tiếp tục nuôi hi vọng giành vé dự VCK World Cup Nữ 2023.

Highlights nữ Việt Nam 0-3 nữ Nhật Bản (nguồn: VTV):

Quỳnh Chi

Điều kiện để tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết giải châu Á Tuyển nữ Việt Nam cầm ít nhất một 1 điểm trước Myanmar và chờ đợi kết quả của hai bảng còn lại để có thể đoạt vé vào vòng tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022.