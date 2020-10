Các tay vợt không thuộc "Big 3" vô địch trong 69 kỳ Grand Slam gần nhất: Andy Roddick (US Open 2003), Gastón Gaudio (Roland Garros 2004), Marat Safin (Australian Open 2005), Juan Martín del Potro (US Open 2009), Andy Murray (US Open 2012, Wimbledon 2013 và 2016), Marin Cilic (US Open 2014), Stan Wawrinka (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 và US Open 2016) và Dominic Thiem (US Open 2020).