Vòng bảng Copa America 2021 khép lại đã xác định được 8 đội giành quyền vào tứ kết, cùng các cặp đấu đã được gọi tên.

Dù đã sớm giành vé vào tứ kết nhưng Argentina vẫn tung ra sân đội hình tương đối mạnh, với thủ quân Messi cùng với Aguero trên hàng công.

Các vũ công tango hoàn toàn áp đảo đối thủ Bolivia trong 90 phút ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Argentina chạm trán Ecuador ở tứ kết

Lionel Messi trong một ngày thi đấu chói sáng khi lập cú đúp cùng một pha kiến tạo, mang về chiến thắng đậm đà 4-1 cho Argentina.

Chiến thắng này đưa Albicelestes vào vòng tứ kết Copa America 2021 với ngôi nhất bảng A, với 10 điểm.

Ở cặp đấu còn lại, Uruguay trong trận đấu buộc phải thắng Paraguay để đoạt ngôi nhì bảng đã thi đấu lấn lướt trước đối thủ.

Tình huống đá phạt đền ở phút 21 của Edinson Cavani là pha lập công duy nhất trong khá nhiều cơ hội bị các cầu thủ Uruguay bỏ lỡ.

Brazil đụng Chile ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất Copa America năm nay

Dù vậy, 1 -0 là vừa đủ để thầy trò HLV Oscar Tabarez giành ngôi nhì bảng từ tay chính đối thủ, với 7 điểm, nhiều Paraguay chỉ 1 điểm. Hai vị trí còn lại của bảng A giành quyền vào tứ kết là Paraguay (6 điểm) và Chile (5 điểm).

Trước đó, ở bảng B với chủ nhà Brazil xếp ngôi đầu với 10 điểm. Các vị trí tiếp theo góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất Copa America năm nay gồm: Peru (7 điểm), Colombia (4 điểm) và Ecuador (3 điểm).

Xác định 4 cặp đấu ở tứ kết Copa America 2021

Như vậy, các cặp đấu ở tứ kết Copa America 2021 gồm: Argentina vs Ecuador, Brazil vs Chile, Uruguay vs Colombia và Peru vs Paraguay.

Lịch Thi Đấu Copa América 2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 03/07 03/07 04:00 Peru -:- Paraguay Tứ kết BĐTV 03/07 07:00 Brasil -:- Chile Tứ kết BĐTV 04/07 04/07 05:00 Uruguay -:- Colombia Tứ kết BĐTV 04/07 08:00 Argentina -:- Ecuador Tứ kết BĐTV

Video Argentina 4-1 Bolivia:

Thiên Bình