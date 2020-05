- VietNamNet tường thuật trực tiếp 2 trận đấu giữa An Giang vs Viettel, SLNA vs Bà Rịa Vũng Tàu, ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020, bắt đầu từ lúc 15h00 ngày 30/5.