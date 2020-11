Diễn đàn Phát triển thị trường khí Việt Nam “Nút thắt, giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh LPG tại Việt Nam” sẽ được tổ chức lúc 14h00-17h00 ngày 23/11/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Ngành dầu khí là một trong những ngành kinh tế nòng cốt, có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách quốc gia, tham gia vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên biển Đông.

Năm 2020 là năm thế giới và Việt Nam đã và đang chịu những tác động tiêu cực đến các hoạt động đời sống, kinh tế, xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ngành công nghiệp khí đặc biệt là thị trường khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) Việt Nam cũng gặp phải nhiều khó khăn và bất ổn: giá LPG biến động lớn, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, chiếm dụng, làm giả chai LPG gây mất an toàn cho xã hội và người tiêu dùng vẫn còn tiếp diễn … đòi hỏi các Bộ - Ban - Ngành cần có các giải pháp đồng bộ để đảm bảo hoạt động kinh doanh LPG được phát triển bền vững, ổn định, góp phần phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục những khó khăn và thách thức còn tồn đọng, bằng những trao đổi, đánh giá về thực trạng phát triển của thị trường LPG tại Việt Nam, Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương phối hợp với Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh và các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn Phát triển thị trường khí Việt Nam: “Nút thắt, giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh LPG tại Việt Nam”.

Sự kiện có sự điều phối và chủ trì của ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương và TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh. Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Diễn đàn còn có sự tham dự của các cơ quan: Tổng Cục Quản lý Thị trường - Bộ Công thương; Vụ Dầu khí và Than - Bộ Công thương; Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng - Bộ Công thương; Hiệp hội Gas Việt Nam; Hội đồng Năng lượng Thế giới tại Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp kinh doanh và khai thác dầu khí trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế về lĩnh vực năng lượng…

Diễn đàn sẽ tập trung làm rõ thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh LPG tại Việt Nam trong thời gian qua, chỉ ra các nút thắt cần sớm tháo gỡ trong thời gian tới. Đồng thời, diễn đàn là cơ hội để các doanh nghiệp thảo luận, đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển thị trường khí, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm đang diễn ra, nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh LPG minh bạch, ổn định và phát triển đồng bộ, hiệu quả trong tổng thể hệ thống năng lượng Việt Nam.

Ngọc Minh