Ngày 14/5/2020 Công ty P&G Việt Nam bàn giao nhà mới cho gia đình ông Võ Văn Ánh và công trình vệ sinh nước sạch đạt chuẩn cho Trường Tiểu học Bình Xuân tại Xã Bình Xuân, Thị Xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang.

Chương trình do Công ty P&G Việt Nam phối hợp thực hiện cùng tổ chức Habitat for Humanity Việt Nam từ năm 2012 với tổng ngân sách tài trợ đến nay gần 3 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giúp 60 hộ gia đình khó khăn tại Đồng Bằng Sông Cửu Long được an cư trong những ngôi nhà xây mới hoặc sửa chữa khang trang, cùng với công trình vệ sinh nước sạch đạt chuẩn cho trường tiểu học.

Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, hiện nay Việt Nam có hơn 1,3 triệu hộ nghèo với nguồn thu nhập chủ yếu đến từ lao động phổ thông hoặc làm nông. Điều kiện kinh tế eo hẹp buộc 4,8 triệu người phải sống và sinh kế trong những ngôi nhà không đạt chuẩn an toàn, 16 triệu người không được tiếp cận với nguồn vệ sinh nước sạch cơ bản.

Bên cạnh ngân sách tài trợ, Công ty P&G Việt Nam cùng với gần 500 nhân viên của mình đã tình nguyện tham gia trực tiếp xây dựng, sửa chữa nhà ở, cải thiện công trình nước sạch vệ sinh, đồng thời gửi tặng các bộ sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân và gia đình của P&G như nước giặt Ariel, nước xả Downy, dầu gội đầu Rejoice, Pantene, Head & Shoulders, xà phòng và nước rửa tay Safeguard... cho các hộ gia đình cần được giúp đỡ.

Ông Sai Ramana Ponugoti, Tổng Giám đốc P&G Việt Nam chia sẻ: “Trong suốt 25 năm hoạt động tại Việt Nam, đi cùng với những thành tựu về mặt kinh doanh và những sáng kiến công nghệ, P&G luôn tiên phong với nhiều hoạt động phát triển bền vững cho cộng đồng: mang nước uống sạch đến cho người nghèo và vùng thiên tai, xây nhà cho người nghèo, phát triển giáo dục, bình đẳng giới...

Việc mang đến ngôi nhà tươm tất cùng với sự chăm lo đầy đủ cho người dân là một hoạt động ý nghĩa mà P&G đã cùng tổ chức Habitat Việt Nam thực hiện trong suốt nhiều năm qua và chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành trong những năm sắp tới.”

Bên cạnh việc cải thiện điều kiện sống của người dân, dự án còn hỗ trợ nâng cao năng lực cộng đồng thông qua 18 khóa tập huấn và sự kiện truyền thông về quản lý tài chính nhằm hỗ trợ các hộ dân trong vấn đề sinh kế, tiết kiệm để cải thiện cuộc sống; kiến thức cơ bản về nước sạch, vệ sinh và môi trường; kỹ năng xây dựng, sửa chữa nhà ở đối phó với thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai.

Bà Bells Regino-Borja, Giám đốc Quốc gia của Habitat for Humanity Vietnam cho biết, “Chúng tôi rất cảm kích sự đồng hành của P&G Việt Nam với chúng tôi liên tục trong nhiều năm qua, cùng thực hiện sứ mệnh vì một thế giới mà mỗi người đều có một nơi ở tươm tất. Sự đóng góp của P&G đã giúp cho nhiều gia đình có được ngôi nhà an toàn, tươm tất và tiếp cận được nhiều cơ hội cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Tập đoàn P&G đồng thời là nhà tài trợ toàn cầu của tổ chức Habitat for Humanity, ủng hộ hoạt động của tổ chức này trong hơn 16 năm qua.

