Hoạt động dựa trên nguyên tắc GMP, nhà xưởng được bố trí riêng biệt đạt tiêu chuẩn, sở hữu 12 dây chuyền sản xuất hiện đại… Nasaki Pharma hứa hẹn là đối tác giúp DN dược mỹ phẩm tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng.

Nhu cầu hợp tác trực tiếp với nhà sản xuất nhằm tối ưu chi phí của các DN kinh doanh dược phẩm, TPCN, mỹ phẩm ngày càng tăng cao. Việc lựa chọn nhà máy gia công dược phẩm, nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng uy tín đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của DN.

Nếu như trước đây, người tiêu dùng ít được tiếp cận thông tin, khó có thể phân biệt được sản phẩm chất lượng, thì ngày nay, những sản phẩm được sản xuất bởi những nhà máy kém chất lượng, không đạt chuẩn GMP sẽ nhanh chóng bị đào thải. Nắm được xu thế này, ngay từ bước đầu khởi công xây dựng, Nasaki Pharma đã dựa trên các tiêu chí theo đúng nguyên tắc GMP.

Tại Nasaki Pharma, nhà xưởng được bố trí riêng biệt đạt tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm để sản xuất với nhiều phòng riêng biệt được bố trí theo nguyên tắc một chiều; hệ thống dây chuyền liên tục và tự động gần như hoàn toàn với đầy đủ các thiết bị sản xuất từ máy trộn đồng nhất, máy vệ sinh và tiệt khuẩn vỏ lon, máy cấp liệu, máy chiết với hệ thống cân chỉnh khối lượng tự động đa cấp, máy bơm khí ni tơ và viền nắp lon…

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Nasaki Pharma luôn đặt sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu. Với Slogan “Nơi hội tụ những đam mê”, từng sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đều được tạo ra bởi tâm huyết của đội ngũ nghiên cứu, đảm bảo, sản xuất, kiểm nghiệm… tại công ty.

Đại diện Nasaki Pharma cho biết, hiện nhà máy đã nhận được GMP Thuốc do Cục Quản lý dược cấp, GMP Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Cục an toàn thực phẩm cấp. Đồng thời, Nasaki Pharma cũng nhận được GMP/WHO (Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc do tổ chức y tế thế giới xây dựng); GSP (Tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc); GLP (Hệ thống an toàn chất lượng phòng thí nghiệm); ISO 22000 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; ISO 17025 về tiêu chuẩn phòng thí nghiệm.

Đại diện công ty nhấn mạnh, tuân thủ những tiêu chuẩn trên, Nasaki Pharma có khả năng cung cấp cho thị trường những sản phẩm an toàn, khẳng định chất lượng sản phẩm với người tiêu dùng.

Hiện tại, Nasaki Pharma sở hữu 12 dây chuyền sản xuất hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc…, gồm: Viên nang cứng: công suất khoảng 200 triệu viên/năm; Viên nang mềm: công suất khoảng 100 triệu viên/năm; Viên hoàn cứng: công suất khoảng 1,2 triệu viên/năm; Viên nén: công suất khoảng 1,2 triệu viên/năm; Viên nén bao phim: công suất khoảng 150 triệu viên/năm; Viên ngậm, kẹo ngậm: công suất khoảng 5 triệu viên/năm. Ngoài ra còn có các sản phẩm thuốc dạng bán rắn (kem, gel…); Thuốc dùng ngoài; Thuốc dạng lỏng; Cốm, trà; Nguyên liệu làm thuốc.

Đặc biệt, công ty mới đầu tư thêm dây chuyền sản xuất son, đáp ứng nhu cầu làm đẹp cho phụ nữ.

Thông tin chi tiết liên hệ: Công ty TNHH Dược Phẩm Nasaki Văn phòng đại diện: SH03, TSG Lotus, 190 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội Nhà máy: Lô E8-E9, Khu công nghiệp Đa nghề Đông Thọ, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh Website: nasakipharma.vn Điện thoại: 1900.299.288 nhấn phím 2

Ngọc Minh