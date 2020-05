Trong tháng 4 và 5/2020, G ra mắt loạt sản phẩm mới là dòng thịt viên rau củ, snacks thịt heo độc đáo gồm các sản phẩm thịt heo sấy kiểu Tây Bắc vị BBQ và vị Tứ Xuyên… phục vụ nhu cầu đa dạng của người dùng.

Sau một năm có mặt trên thị trường, thương hiệu thịt sạch G của Tập đoàn GreenFeed đã không ngừng nghiên cứu, đổi mới, nhanh chóng ra mắt gần 90 sản phẩm, được tin dùng cho bữa ăn an toàn, trọn vẹn của người tiêu dùng Việt Nam.

Trong đó, nhóm sản phẩm thịt heo đóng vai trò chủ đạo với 37 sản phẩm thịt mát tiêu chuẩn châu Âu và 34 sản phẩm chế biến với công thức độc đáo, hương vị ngon, mới lạ, với 100% nguyên liệu từ chuỗi 3F Plus của GreenFeed.

G cũng nhanh chóng mở rộng dòng hàng đông lạnh để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, bao gồm sản phẩm bò Mỹ nhập khẩu đạt tiêu chuẩn Mỹ và thủy hải sản được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn xuất khẩu châu Âu.

Thương hiệu G được biết đến với tên gọi “Thịt thật thà” bởi nguồn thịt heo sạch chuẩn 3F Plus có thể truy xuất nguồn gốc toàn chuỗi

Trong bối cảnh thực phẩm an toàn là mối quan tâm hàng đầu cho sức khỏe và thói quen tiêu dùng được điều chỉnh do ảnh hưởng của Covid-19, những sản phẩm ngon, mới lạ, an toàn, tiện lợi cho gia đình của G tuy mới ra mắt nhưng được đón nhận tích cực.

Bên cạnh những sản phẩm đã được yêu thích như chả lụa bì ớt xiêm, xúc xích phô mai, lạp xưởng mai quế lộ, lạp xưởng Tây Bắc… trong tháng 4/2020, G giới thiệu dòng thịt viên rau củ là lựa chọn dinh dưỡng và tiện lợi cho gia đình có con nhỏ. Trong tháng 5/2020, G tiếp tục ra mắt dòng snacks thịt heo độc đáo gồm các sản phẩm thịt heo sấy kiểu Tây Bắc vị BBQ và vị Tứ Xuyên, phục vụ nhu cầu thưởng thức ngoài bữa ăn chính cho người tiêu dùng.

Thịt viên dinh dưỡng rau củ với 75% lượng thịt, bổ sung nấm và chất xơ từ rau củ

Dòng snack thịt heo của G được yêu thích ngay trong giai đoạn dùng thử và được đón nhận tích cực tại chuỗi nhà hàng hàng đầu

Các sản phẩm ngon và lành của G đã có mặt tại hơn 2500 cửa hàng, hệ thống siêu thị và nhà phân phối của G tại TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh lân cận, bao gồm hệ thống Meatshop của G, các siêu thị/cửa hàng thực phẩm hàng đầu như King Food, Annam Gourmet, Lotte, Aeon, Emart; là nguyên liệu được lựa chọn bởi các nhà hàng khách sạn hàng đầu như Mùa Vàng, Hotel Des Arts, Hokkaido…

Khách hàng cũng có thể đặt hàng online để được giao tận nơi tại https://www.gkitchen.com/

Ngọc Minh