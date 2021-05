Hiện nay mất ngủ, đau đầu, chóng mặt bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ tuổi, nếu để lâu, triệu chứng này còn gây nên các bệnh lý về rối loạn tiền đình, tăng nguy cơ đột quỵ, trầm cảm nặng….

Trẻ hóa độ tuổi mắc chứng mất ngủ

Theo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) vào năm 2018, khoảng 8 - 29% trẻ em đang trong độ tuổi vị thành niên ở Việt Nam mắc các bệnh về sức khỏe tâm thần. Ước tính tại Việt Nam có ít nhất 3 triệu thanh, thiếu niên có các vấn đề về sức khỏe tâm lý, tâm thần. Nếu trước kia người mắc trầm cảm đa phần nằm trong độ tuổi từ 60 - 65 tuổi, thì hiện nay trầm cảm đang có xu hướng trẻ hóa với độ tuổi từ 15 - 27 tuổi.

Nữ giới bị trầm cảm nhiều hơn nam giới. Trung bình cứ 2 bệnh nhân nữ mới có 1 bệnh nhân nam bị trầm cảm. Nguyên nhân chủ yếu gây nên là do thiếu sự cân bằng giữa nghỉ ngơi và làm việc, tăng sức ép về học tập, công việc, gia đình và xã hội, cũng như những khó khăn về tài chính, lạm dụng các chất kích thích như cà phê thuốc lá, rượu bia …..

Một trong số đó còn phải kể đến việc nguyên nhân mất ngủ, giảm chất lượng giấc ngủ, đau đầu triền miên…, nhiều các biểu hiện này kéo dài liên tục trên hai tuần có thể là biểu hiện của bệnh trầm cảm.

Người bị mất ngủ triền miên có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn so với người bình thường

Bên cạnh đó, theo các nghiên cứu gần đây, khi người mắc trầm cảm bị mất ngủ thì nguy cơ bệnh tái diễn sẽ cao hơn so với những người không bị mất ngủ. Mất ngủ chính là nguyên nhân khởi phát cũng là yếu tố gây kéo dài trầm cảm.

Không những thế, trầm cảm là một căn bệnh liên quan đến hệ thần kinh, nó gây ảnh hưởng đến chức năng của não bộ, bao gồm chu kỳ của giấc ngủ.

Khi đồng hồ sinh học bị xáo trộn, nhịp thức - ngủ thất thường khiến chúng ta khó đi vào giấc ngủ hơn. Theo các nghiên cứu thống kê rằng, có khoảng 50- 90% những người mắc trầm cảm thường xuyên bị rơi vào tình trạng mất ngủ triền miên.

Giải pháp hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ

Theo Ths. BS Lữ Đoàn Hoạt Mười, Giảng viên bộ môn Ngoại - Học viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam, việc đầu tiên và quan trọng nhất chính là tự bản thân mỗi ngày đều phải cố gắng thay đổi suy nghĩ tích cực hơn thông qua các hoạt động nhằm tái tạo sức lao động: tập thể dục thể thao, tập yoga, gặp gỡ bạn bè, tập tĩnh tâm hoặc học một môn nghệ thuật mới (vẽ, âm nhạc…).

Bên cạnh đó, để cải thiện chất lượng giấc ngủ, BS Mười khuyên mỗi người nên thực hiện các việc thường làm trước khi đi ngủ với một tinh thần thư giãn, thoải mái: vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ, đọc sách, nghe nhạc nhẹ du dương, nằm thẳng hít thở sâu….

“Nên cố gắng đi ngủ và thức dậy vào một giờ nhất định, hạn chế việc ngủ trưa hoặc chỉ ngủ ngắn khoảng 15 - 20 phút vào buổi trưa. Đồng thời tránh sử dụng điện thoại, iPad trước khi đi ngủ vì các thiết bị này phát ra ánh sáng có thể khiến chúng ta khó ngủ hơn. Đặc biệt tránh dùng các thức uống có chứa caffeine (trà, cà phê...), hút thuốc vào buổi tối, trước khi đi ngủ. Caffeine và nicotin có trong thuốc lá là chất kích thích sẽ khiến chúng ta rơi vào trạng thái tỉnh táo”, BS Mười nói.

Cùng với đó có thể kết hợp với những sản phẩm hỗ trợ nâng cao chất lượng giấc ngủ như Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Đan. Được “bào chế” từ tâm huyết và hành trình kiên trì đi tìm các dược liệu quý, bác sĩ Lữ Đoàn Hoạt Mười đã dày công cho ra đời Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Đan đặc biệt dành riêng cho những người mắc chứng mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, giấc ngủ đến chậm, căng thẳng thần kinh

An Thần Đan là sản phẩm hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ

Trong nhiều công trình nghiên cứu khoa học của mình trong lĩnh vực Y học cổ truyền, BS Mười cũng đã có công trình nghiên cứu khoa học về giấc ngủ giúp an thần, ngủ sâu giấc từ thảo dược tự nhiên. Sau nhiều năm nghiên cứu, công trình của bác sĩ Mười cũng đã được ứng dụng vào sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm An thần đan.

Điểm đặc biệt ở đây chính là An thần đan được chiết xuất từ lạc tiên có tác dụng hỗ trợ đẩy lùi suy nhược thần kinh, tim hồi hộp, mất ngủ, ngủ hay mơ; chứa thái tử sâm giúp bổ khí ích huyết, kiện tỳ sinh tân; chứa hà thủ ô có tác dụng bổ can thận, ích tinh huyết; viễn chí có tác dụng an thần ích trí, trừ đờm chỉ khái, hỗ trợ cải thiện chứng mất ngủ, hay mê, hay quên, hồi hộp, đánh trống ngực, tinh thần hoảng hốt và nhiều vị thảo dược khác.

Đây đều là các vị thuốc quý giúp nâng cao sức khỏe thần kinh, an thần, giảm căng thẳng mệt mỏi, giúp người bệnh không những cải thiện, bồi bổ giấc ngủ, nâng cao sức khỏe.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An thần đan góp phần hỗ trợ lấy lại được giấc ngủ ngon, điều hòa cơ thể, an thần.

Doãn Phong