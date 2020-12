Có mặt tại Việt Nam từ năm 2019, thương hiệu đồ dùng nhà bếp Super Chef nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, đặc biệt là những người làm công việc nội trợ.

Nổi bật trong các sản phẩm của Super Chef là nồi, chảo chống dính với mẫu mã đẹp, chất lượng, giá bán hợp lý, góp phần mang lại những bữa ăn ngon, lành mạnh cho gia đình.

Sử dụng công nghệ chống dính Ceramic thế hệ mới

Nhiều người có sở thích ăn các món chiên, xào hoặc các món hầm, canh, do vậy, việc sở hữu những chiếc nồi hoặc chảo chống dính tốt, chất lượng là điều mà bất cứ gia đình nào cũng ưu tiên. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay lại có nhiều sản phẩm nồi, chảo có lớp chống dính chứa PTFE và PFOA, những chất có thể gây hại cho sức khỏe người dùng.

Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm của Super Chef tại siêu thị

Hiểu được nỗi lo cùng nhu cầu của người tiêu dùng về những sản phẩm nhà bếp “sạch”, Super Chef đã cho ra mắt bộ sản phẩm nồi, chảo chống dính áp dụng công nghệ Ceramic Nhật Bản. Ceramic là một chất liệu chống dính thế hệ mới, với thành phần từ chất vô cơ, không chứa các hoá chất độc hại PFOA, PTFE như một số loại chống dính thông thường. Do vậy, sử dụng nồi chảo Super Chef với công nghệ chống dính Ceramic là sự lựa chọn lý tưởng cho cả người dùng và môi trường.

Được sản xuất dựa trên dây chuyền hiện đại, nguyên liệu hợp kim nhôm cao cấp, sản phẩm nồi, chảo chống dính Super Chef với công nghệ Ceramic đã đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chuẩn khắt khe của giới chuyên môn. Nồi, chảo chống dính Super Chef bền bỉ nhờ lớp chống dính cứng hơn, hạn chế trầy xước và bong tróc.

Đa dạng sản phẩm, tăng tính thẩm mỹ

Với sự đa dạng về mẫu mã, phong phú về kích cỡ, nồi chảo Super Chef không chỉ đáp ứng nhiều yêu cầu chế biến khác nhau, mà còn giúp làm tăng vẻ hiện đại và tính thẩm mỹ trong căn bếp. Ngoài ra, những người nội trợ sẽ còn thích thú hơn với sự “dễ tính” của nồi chảo Super Chef khi có thể sử dụng với nhiều loại bếp khác nhau (bếp gas, bếp điện, bếp hồng ngoại, bếp từ, lò nướng) và cả máy rửa chén.

Các sản phẩm của Super Chef với công nghệ chống dính Ceramic

Với chất lượng cao cấp cùng những tính năng vượt trội, các sản phẩm Super Chef khi đến Việt Nam đã vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt để đến với người tiêu dùng tại nhiều hệ thống siêu thị lớn như Coop Mart, Vinmart, Aeon, Emart, Lotte mart, Kohnan…

Chị M.V.K, khách hàng đã mua sản phẩm Super Chef tại siêu thị Aeon Bình Tân, chia sẻ, “Tôi từng đọc và nghe qua nhiều thông tin về nguy hại sức khỏe khi sử dụng nồi, chảo chống dính kém chất lượng. Vì vậy khi chọn mua nồi, chảo cho gia đình, tôi đã đắn đo trước nhiều thương hiệu.

Thật may, sau khi mua và dùng thử chảo chống dính Super Chef, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục. Chảo sau thời gian dài sử dụng mà bề ngoài vẫn như lúc mới mua, không hề có dấu hiệu bong tróc mà vẫn chống dính tốt”.

Không chỉ có nồi, chảo chống dính công nghệ Ceramic, Super Chef cũng mang đến cho thị trường Việt Nam nhiều sản phẩm gia dụng cao cấp khác như dao bếp, bình đun siêu tốc, máy xay sinh tố… nhằm đáp ứng tối đa các nhu cầu thiết yếu cho một căn bếp hiện đại.

Sản phẩm dao bếp của Super Chef

Với phương châm “If you have Super Chef, you’ll be a Super Chef“ (Nếu bạn sở hữu đồ dùng Super Chef, bạn sẽ trở thành “siêu” đầu bếp), Super Chef mong muốn mang đến cho căn bếp của mỗi gia đình Việt các sản phẩm không chỉ có tính năng thân thiện, tiện lợi mà còn là vẻ đẹp sang trọng, tinh tế, gia tăng tính hiện đại cho căn bếp, hun đúc thêm tình yêu nấu nướng cho người nội trợ. Super Chef thật sự là “trợ thủ” đáng tin cậy trong căn bếp của gia đình.

Lễ Giáng sinh đang đến gần, một năm mới cũng đã cận kề, khách hàng có thể theo dõi hàng loạt chương trình giảm giá đến 30%, cho toàn bộ các sản phẩm Super Chef để làm mới căn bếp của mình tại website: www.superchef.com.vn.

(Nguồn: Công ty TNHH TM-XNK-DV Phú Quý)