Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã dành 5 tỷ đồng cùng toàn ngành dầu khí ủng hộ cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

Với tinh thần tránh nhiệm, chung tay cùng cả nước chống dịch, theo lời kêu gọi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVTrans đã góp 5 tỷ đồng, cùng nhiều đơn vị khác trong tập đoàn ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 .

Ngày 28/5, tại trụ sở Bộ Y tế, thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đã trao ủng hộ 50 tỷ đồng của tập đoàn cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Từ năm 2020 đến nay, người lao động dầu khí đã chung tay đóng góp, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng trao ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 kéo dài, PVTrans vẫn đang phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021. Trong 5 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.960 tỷ đồng, vượt 104% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu công ty mẹ đạt 1.140 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 365 tỷ đồng, vượt 112% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đạt 215 tỷ đồng, vượt 111% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách Nhà nước toàn tổng công ty đạt 187,6 tỷ đồng, tại công ty mẹ là 114,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, PVTrans vẫn luôn quan tâm và chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội và cộng đồng như: tặng quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và tai nạn lao động; tiếp tục cấp khẩu trang cho người lao động…

Công đoàn PVTrans cấp khẩu trang phòng chống dịch cho người lao động

Đại diện PVTrans, trước nhiều khó khăn và thách thức, PVTrans quyết tâm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được về hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng các kịch bản ứng phó với dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe của CBCNV và thuyền viên, ổn định đời sống cho người lao động, tiếp tục tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội.

