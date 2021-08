Thanh niên sở hữu kênh Tiktok với hơn 2 triệu lượt theo dõi Cường Keng vừa thực hiện những chuyến cứu trợ thiết thực, trao lương thực và trứng cho các gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19 ở quê nhà, xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội).

Giữa tháng 7/2021, xã An Khánh xuất hiện những ca F0 đầu tiên và trở thành một trong những điểm nóng của dịch Covid-19 do có nhiều người liên quan đến các chùm bệnh Nhà thuốc Láng Hạ, bệnh viện Phổi T.Ư, chùm ca bệnh Tân Mai - Hoàng Mai. Để công tác xử lý dịch bệnh diễn ra hiệu quả, nhiều làng thuộc xã An Khánh đã ngay lập tức được phong toả, thực hiện giãn cách theo quy định.

Ngày 27/7/2021 Cường Keng đã có chuyến hỗ trợ lương thực đầu tiên cho bà con tại làng Vân Lũng và An Thọ , là những khu vực chịu ảnh hưởng lớn từ chùm ca lây nhiêm Covid-19. Được biết đây cũng chính là quê hương của Cường Keng.

Trong chuyến đi này, Cường Keng cùng nhóm thiện nguyện đã chuẩn bị những lương thực cơ bản như mỳ tôm và trứng để gửi tặng kịp thời đến bà con.

Đội thiện nguyện của Cường Keng chuẩn bị phát quà cho bà con

Dòng người xếp hàng nhận thực phẩm cứu trợ

Đến ngày 8/8/2021 Cường Keng đã cùng nhóm thiện nguyện tiếp tục có chuyến hỗ trợ thực phẩm đến bà con giữa tâm dịch. Trong chuyến đi này Cường Keng đã đến tận nhà và gửi tặng bà con thực phẩm hỗ trợ. Tại chuyến đi này anh cùng các bạn trong nhóm thiện nguyện đã chuẩn bị được tốt hơn, nhiều thực phẩm tươi như thịt lợn, cá, gạo, mực, ruốc được trao tận tay bà con.

“Mình không khỏi xót lòng khi thấy có cụ già nhận được quà của mình và khóc”, Cường Keng chia sẻ.

Cường Keng sở hữu kênh Tiktok với hơn 2 triệu lượt theo dõi. Anh nhận được nhiều sự khích lệ trước những hành động nhân văn vì cộng đồng, đây cũng là động lực rất lớn để Cường Keng thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

Hình ảnh đời thường giản dị của Tiktoker Cường Keng

Cường Keng từng chia sẻ, ngoài đam mê với công việc kinh doanh online, việc được trải nghiệm bản thân qua những hoạt động từ thiện là niềm vui và cũng là động lực tinh thần rất lớn đối với anh.

Tố Uyên