Cơ quan điều tra xác định, ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú có chủ trương tổ chức tuần tra, tạm giữ người liên quan đến ma tuý rồi cho họ liên hệ với người nhà mang tiền đến chung chi.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 13 người nguyên là cán bộ công an của Công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong số này có Phạm Thanh Tuấn (nguyên Thiếu tá, Trưởng Công an phường), hai người từng giữ chức vụ Phó trưởng Công an phường là Lê Văn Quý (nguyên Trung tá), Lê Văn Hoà (nguyên Trung tá). Và 10 người còn lại là nguyên cán bộ chiến sĩ của Công an phường Phú Thọ Hoà.

Trụ sở Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị phát hiện, là tháng 4/2020, Ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hoà có chủ trương ngầm tổ chức cán bộ chiến sĩ tuần tra, kiểm soát địa bàn, nếu phát hiện những đối tượng liên quan đến hoạt động tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý thì tạm giữ người, tang vật và ghi lời khai.

Tuy nhiên, lực lượng công an làm nhiệm vụ đã không thực hiện theo đúng quy định pháp luật mà tạo điều kiện cho đối tượng vi phạm gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến chung chi để giải cứu.

Cơ quan điều tra cho rằng, hoạt động vi phạm pháp luật xảy ra tại trụ sở Công an phường Phú Thọ Hoà trong thời gian dài, nhằm “giải cứu” cho nhiều đối tượng phạm pháp ma tuý. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi có một người đứng đơn tố cáo và Công an TP.HCM vào cuộc.

Cơ quan CSĐT đã xác định có khoảng 51 người nghi vấn chung chi tiền cho cán bộ Công an phường Phú Thọ Hoà để không bị xử lý. Công an đã làm việc với nhiều người. Họ thừa nhận đã chung chi tiền để không bị xử lý và việc chung chi diễn ra ngay tại trụ sở của công an phường.

Liên quan đến vụ án này, trước đây Công an TP.HCM đã đình chỉ công tác của 25 cán bộ chiến sĩ của Công an phường Phú Thọ Hoà. Qua tiến trình điều tra, làm rõ vai trò của từng người, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị xử lý hình sự đối với 13 người nói trên, và có thể nói là những nhân sự chủ chốt của Ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hoà.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam thông tin việc khởi tố 8 Công an phường Phú Thọ Hòa Thiếu tướng Lê Hồng Nam khẳng định, qua chủ động kiểm tra phát hiện ra vụ Ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú nhận tiền để giải cứu nghi phạm ma tuý.

Phước An