Thiếu tướng Lê Hồng Nam khẳng định, lực lượng Công an chủ động kiểm tra thì phát hiện ra vụ Ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú nhận tiền để giải cứu nghi phạm ma tuý.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM chia sẻ tại buổi họp báo chiều 7/12, Công an TP đã thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an về công tác kiểm tra, rà soát cán bộ, siết chặt kỷ luật, quy chế công tác trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp dân trong ngành.

Nhờ đó, Công an TP phát hiện ra vụ việc nghiêm trọng tại Ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú.

"Qua xác minh, điều tra, cơ quan CSĐT xác định rõ, Ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hoà, từ sếp đến lính, đã vi phạm quy trình, quy chế công tác, vi phạm pháp luật hình sự, cần phải xử lý nghiêm", Thiếu tướng Nam nói rõ.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cũng cho biết, quá trình cơ quan CSĐT làm rõ các dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật đó, Ban giám đốc Công an TP ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 25 cán bộ chiến sĩ. Sau đó, cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 8 người về hành vi “lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nói về trách nhiệm của cấp trên, Thiếu tướng Lê Hồng Nam có trình bày: "Vụ án chỉ mới giai đoạn khởi tố, điều tra, cần phải thu thập tài liệu, chứng cứ pháp lý mới tính đến chuyện xem xét trách nhiệm những người khác. Vụ án cần có nhiều điều phải làm".

Tuy nhiên, Tướng Nam có nói về trách nhiệm hành chính thì Ban giám đốc Công an TP yêu cầu lãnh đạo Công an quận Tân Phù giải trình, kiểm điểm để có hướng xử lý tiếp theo.

“Khi có kết quả điều tra, Công an TP sẽ thông báo đến báo chí về vụ án này, về xử lý trách nhiệm của những người có liên quan”, người đứng đầu Công an TP nói rõ.

Như đã thông tin, đầu tháng 11/2020 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM lần lượt khởi tố, bắt tạm giam 8 người là cán bộ Công an phường Phú Thọ Hoà về hành vi “lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong số này có Trưởng Công an phường và 2 Phó trưởng Công an phường.

Cơ quan điều tra cho rằng, Ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hoà có chủ trương, bàn bạc với nhau, khi bắt những đối tượng tàng trữ, mua bán ma tuý thì gợi ý, tạo điều kiện cho họ gọi điện thoại, liên lạc với gia đình chung chi tiền bạc để được thả về. Việc này diễn ra trong thời gian dài, nhằm “giải cứu” cho nhiều đối tượng phạm pháp ma tuý.

Vụ việc xuất phát từ đơn tố cáo của 1 người bị ép chung chi đưa tiền bạc khi bị bắt về tàng trữ ma tuý. Vào cuộc điều tra, Công an TP xác minh một số trường hợp từng bị Công an phường Phú Thọ Hoà tạm giữ vì liên quan đến ma tuý và xác định có sự chung chi.

Được biết, một số đối tượng phạm pháp ma tuý được “giải cứu” không lập hồ sơ xử lý. Hoặc có trường hợp bị tạm giữ vì tàng trữ, mua bán ma tuý nhưng Công an phường lập hồ sơ thay đổi bản chất vụ việc thành sự vụ sử dụng trái phép chất ma tuý chỉ để xử lý về mặt hành chính.

Linh An