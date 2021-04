Tình hình KT-XH tỉnh Quảng Nam quý I năm 2021 đạt nhiều thành quả như sản xuất công nghiệp, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng so với cùng kỳ, thu ngân sách hơn 7.300 tỷ đồng.

Chiều nay (5/4), UBND tỉnh Quảng Nam cuộc họp báo về tình hình KT-XH quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.

Ông Nguyễn Tấn Văn, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, qua 3 tháng đầu năm 2021, tình hình KT-XH tỉnh đạt được một số kết quả như: chỉ số sản xuất công nghiệp, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng so với cùng kỳ năm 2020. Các DN đang dần phục hồi và duy trì sản xuất, thu ngân sách nhà nước tăng.

Cụ thể, sản xuất công nghiệp quý I tăng 15,9% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,3%, sản xuất và phân phối điện tăng 143%, cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 8%.

Buổi họp diễn ra chiều nay

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I hơn 12,6 nghìn tỷ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách lưu trú tháng 3, gần 77 nghìn lượt, tăng 27,3% so với tháng trước nhưng giảm 32,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ hơn 2.241 lượt, tăng hơn 17 lần so với tháng trước.

Doanh thu dịch vụ gần 428 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 7,2% so với tháng cùng kỳ.

Thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Quảng Nam đạt khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3 tháng đầu năm 7.317 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2020.Trong đó, thu nội địa 6.060 tỷ đồng, tăng 49%.

Trong đó, tập đoàn ô tô Trường Hải có tổng thu gần 3.500 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ, thủy điện ước khoảng 250 tỷ đồng, tăng 4 lần so cùng kỳ.

Ngoài ra, thu xuất nhập khẩu 1.229 tỷ đồng, bằng 37% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương 5.019 tỷ đồng, bằng 25% dự toán năm.

Sớm đưa BV Phụ sản - Nhi 150 tỷ đồng vào hoạt động

Liên qua đến BV Phụ sản - Nhi được đầu tư xây mới vớí kinh phí 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 4 năm xây dựng vẫn chưa sử dụng được vì thiếu 2 cầu thang bộ phòng cháy chữa cháy (PCCC) và hệ thống oxy lỏng.

BV Phụ sản - Nhi được đầu tư xây dựng 150 tỷ đồng, tuy nhiên sau 4 năm vẫn chưa thể đi vào hoạt động

Ông Phan Anh Thống - đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, hạng mục 2 cầu thang bộ PCCC không được cơ cấu trong dự toán xây dựng của BV, còn hệ thống oxy lỏng không nằm trong dự án được duyệt.

Hiện Sở Y tế và Ban quản lý dự án tỉnh đang tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu, để sớm thi công xây dựng 2 cầu thang bộ ngoài trời.

“Để giải quyết vấn đề thiếu oxy lỏng, Sở Y tế đang bố trí nguồn kinh phí để mua sắm. Hiện Sở đang trình những thủ tục đầu tư qua Sở Tài chính để mua hệ thống oxy lỏng trong năm 2021”, ông Thống nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, UBND tỉnh đã giao cho Sở Y tế và Sở Tài chính sớm tổ chức đấu thầu để xây dựng 2 cầu thang bộ PCCC và hệ thống oxy lỏng.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

“Trong quý II năm nay, Sở Tài chính và Sở Y tế sẽ tổ chức đấu và tiến hành xây dựng 2 cầu thang bộ. Sau khi đấu thầu, dự kiến trong vòng 2 tháng, hai cầu thang bộ sẽ được xây xong. Qua đó, sớm đưa BV vào sử dụng”, lời ông Tân.

Trước đó, năm 2017, công trình BV Phụ sản - Nhi Quảng Nam do Sở Y tế làm chủ đầu tư trên diện tích hơn 2 ha, với tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng.

Cuối năm 2019, công trình xây dựng BV đã hoàn thành, với hệ thống thang máy, máy điều hòa, máy phát điện dự phòng, hệ thống khí y tế… Thế nhưng đến nay, BV vẫn chưa được đưa vào sử dụng gây lãng phí.

Lê Bằng