Mưa lũ làm 4 người chết, hơn 23.600 ngôi nhà và nhiều tuyến Quốc lộ ở miền Trung bị ngập.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực BCĐ quốc gia về phòng, chống thiên tai, tính đến 18h hôm nay (30/11), mưa lũ làm 4 người chết (Kon Tum 1, Bình Định 3); 8 nhà sập; 23.605 nhà tại Bình Định bị ngập; hàng trăm ha lúa và hoa màu bị ngập…

Về giao thông, tại Quảng Nam, QL14H, 40B, Đông Trường Sơn ngập, sạt lở. QL1 (tuyến tránh An Nhơn) ở Bình Định ngập cục bộ. QL29, QL27, QL19C, ĐT641, ĐT642, ĐT645 tại Phú Yên bị ngập.

Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập do mưa lũ

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong 3-6 giờ tới, lũ trên các sông ở Phú Yên và Khánh Hòa tiếp tục lên nhanh.

Trong 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kôn, sông Kỳ Lộ, hạ lưu sông Ba (Phú Yên), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) dao động ở mức cao (trên BĐ3); các sông khác từ Quảng Nam đến Bình Định tiếp tục xuống.

Trung tâm khí tượng cảnh báo ngập lụt diện rộng tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Gia Lai.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và công trình cơ sở hạ tầng, BCĐ quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị BCH PCTT&TKCN các tỉnh rà soát khu vực đang bị ngập sâu, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, đảm bảo an toàn cho người dân, trong đó tăng cường sơ tán xen ghép và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đảm bảo lương thực, thực phẩm, nguồn cung tại khu vực ngập sâu và chia cắt, không để người dân thiếu đói, nước uống...

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời diễn biến mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan có liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Bộ Công Thương chỉ đạo công tác vận hành đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thông tin kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện…

