Tiên dụ dỗ nhiều thiếu nữ đến làm tiếp viên ở quán karaoke, sau đó ép bán dâm cho khách. Nếu các cô gái không nghe lời Tiên sẽ đánh đập, chích điện…

Chiều nay (14/4), Công huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Phạm Ngọc Tiên (SN 1994, trú xã Nghĩa Thương) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích, cùng các dấu hiệu tội phạm khác.

Theo hồ sơ, ngày 12/4, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Tư Nghĩa đột kích quán karaoke Hoàng Gia do Tiên quản lý, ngoài ra còn có Phạm Công Đạt (giúp việc cho Tiên).

Quán karaoke Hoàng Gia nơi xảy ra sự việc

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 8 tiếp viên nữ của quán bị nhốt trong phòng. Khi được giải cứu, có người trên mình vẫn hằn vết tích bị tra tấn, đánh đập.

Tại hiện trường, Công an Quảng Ngãi phát hiện và thu giữ nhiều công cụ đánh đập, tra tấn tiếp viên nữ, trong đó có cả bình ắc quy mà Tiên dùng để chích điện nữ nhân viên. Khai với cảnh sát, một số thiếu nữ cho hay nếu từ chối bán dâm thì họ sẽ bị Tiên lột trần quần, áo rồi chích điện.

Các thiếu nữ bị đánh đập, chích điện ép bán dâm

Theo Công an huyện Tư Nghĩa, các thiếu nữ được giải cứu có độ tuổi từ 15-20 quê ở Đồng Tháp, Nghệ An, Bình Thuận, TT-Huế, Quảng Ngãi.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, đường dây của Phạm Ngọc Tiên ban đầu hoạt động ở tỉnh Bình Dương. 2 tháng trước, Tiên đưa 6 cô gái từ Bình Dương về Quảng Ngãi phục vụ khách tại quán karaoke Hoàng Gia.

Sau đó, do thiếu nhân viên nữ, Tiên dụ dỗ thiếu nữ khác ở các huyện vùng cao Quảng Ngãi và một số địa phương khác đến làm tiếp viên, bán dâm cho khách.

Các thiếu nữ được giải cứu

Một thiếu nữ bị tra tấn thương tích đầy người

Tiên thu giữ giấy tờ, điện thoại, ép các thiếu nữ ký hợp đồng làm việc với mức lương 5 triệu đồng một tháng, nếu hủy hợp đồng phải trả 15 triệu đồng.

Tuy nhiên, Tiên không trả lương, chỉ bao ăn uống và các khoản khác nếu thấy cần thiết. Mỗi khi các nữ tiếp viên ra ngoài bán dâm đều có người chở đi, theo dõi.

Quá trình kinh doanh, Tiên giao cho Đạt (nhân viên quán karaoke) trực tiếp quản lý, đưa nhân viên đi bán dâm tại khách sạn. Thanh niên này thu toàn bộ tiền khách mua dâm thanh toán.

Cuối tuần trước, một thiếu nữ ở huyện miền núi Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã trốn thoát khỏi quán karaoke Hoàng Gia, nhờ gia đình trình báo công an giải cứu các nạn nhân còn lại.

Làm việc với cơ quan điều tra, chị Ngô Thị T., (SN 2001, trú TT-Huế) khắp người bầm dập, thâm tím các vết thương của những lần tra tấn kể, chị đã bị Tiên đánh từ khi còn làm ở tỉnh Bình Dương. Lúc đó, chị T. cũng từng bỏ trốn nhưng bị Tiên bắt lại, chặt một ngón tay.

Đối tượng Phạm Ngọc Tiên tại cơ quan Công an

Ngày 7/4, Tiên cho rằng, chị T. có quan hệ riêng với khách tại quán karaoke nên Tiên cùng Đạt dùng gậy đánh đập dã man.

“Tiên bảo Đạt đổ nước ra sàn nhà, bắt em đứng vào vũng nước rồi Tiên và Đạt lấy bình ắc quy dùng để chích cá, chích vào người làm em bị điện giật gây thương tích.

Chưa dừng lại, Tiên bắt em lột quần áo trên người rồi ngồi xuống vũng nước để Tiên dùng điện chích. Em khóc lóc van xin nhưng Tiên không dừng lại, đến khi em kiệt sức, thương tích khắp người thì cả 2 mới dừng lại”, chị T. kể lại.

Trong khi đó, các thiếu nữ khác cho biết, thường xuyên Tiên và Đạt lôi ra đánh với nhiều lý do như: nghi lấy trộm tiền, bị khách phàn nàn, bỏ trốn...

Mỗi lần ra tay với một người nào, chủ quán bắt tất cả tiếp viên tập trung lại, cùng chứng kiến cảnh tra tấn, để các cô khiếp sợ mà không dám cãi lời.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê Bằng