Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về hành “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, liên quan đến vụ bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới tại huyện An Phú.