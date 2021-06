Tư vấn đánh giá An toàn hệ thống (ACT - Pháp) đã ban hành chứng nhận an toàn cho Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sau khi đưa ra 16 khuyến nghị nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn vận hành.