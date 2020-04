Trong đêm tối, BOT Ninh Xuân (Khánh Hòa) đã bị kẻ xấu ném 2 quả bom xăng vào trạm nhưng rất may không ai bị thương.

Giám đốc công ty TNHH MTV Cico 501 BOT QL26 Nguyễn Đức Trọng sáng nay cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 20h47 tối qua.

Vào thời điểm trên, ai đó đã ném liên tiếp 2 quả bom xăng vào khu vực trạm. Rất may, bom xăng rơi xuống làn thu phí số 3, không trúng cabin thu phí.

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy, thời điểm xảy ra sự việc, một ô tô 4 chỗ qua trạm (hướng Khánh Hòa - Đắk Lắk), đến gần vị trí 2 quả bom xăng đang bốc cháy ngùn ngụt thì kịp dừng lại.

Theo ông Trọng, điều lạ là ngay sau đó, hộp kỹ thuật của trạm hạ áp cạnh nhà điều hành cũng bị cháy đen. Hiện công ty đang làm đơn trình báo sự việc cho công an.

Báo cáo của Cục Quản lý đường bộ 3 ngày 6/3 cho hay, từ 16/12/2019 (thời điểm Bộ GTVT cho phép thu phí) đến nay, BOT Ninh Xuân vẫn chưa thể tiến hành thu phí liên tục.

Còn theo báo cáo của Chi cục QLĐB 3 và công ty TNHH MTV CICO 501 BOT QL26 (doanh nghiệp dự án), tình hình tại BOT Ninh Xuân diễn biến phức tạp.

Các phương tiện ô tô vẫn tập trung dừng đỗ ở 2 đầu trạm, lưu hành qua lại trên các làn thu phí nhiều lần, đồng thời bấm còi, dùng loa tuyên truyền, kích động người dân tham gia ngăn cản việc thu phí.

Có 1 - 2 người thường xuyên đứng cạnh các cabin thu phí để ngăn cản lái xe khi mua vé qua trạm. Các hành động cản trở việc thu phí, cố tình tháo dỡ barie để các xe nối đuôi nhau vượt trạm của các đối tượng phản đối ngày càng nghiêm trọng.

Việc dựng lán trại tạm tại đầu trạm thu phí, hướng Khánh Hòa - Đắk Lắk để phục vụ việc phản đối thu phí vẫn chưa được tháo dỡ. Cục QLĐB 3 nhận thấy diễn biến ở BOT Ninh Xuân ngày càng diễn biến phức tạp. Các đối tượng gây rối, cố tình cản trở trái phép công tác thu phí diễn ra công khai, liên tục.

“Cơ quan chức năng địa phương chưa có giải pháp kịp thời, cụ thể để giải quyết vụ việc. Vì vậy, tình hình tại BOT Ninh Xuân tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi, vượt quá thẩm quyền của Cục QLĐB 3” - báo cáo của Cục nêu rõ.

Tiếp nhận các phản ánh trên, mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu Công an tỉnh, UBND thị xã Ninh Hòa chỉ đạo Công an thị xã Ninh Hòa phối hợp với công ty CP Đầu tư và xây dựng 501 tăng cường các biện pháp theo dõi tình hình, nắm bắt các diễn biến phức tạp như phản ánh của công ty, Cục QLĐB 3 để kịp thời xử lý các đối tượng có hành vi kích động, gây rối và cố tình ngăn cản hoạt động tại BOT Ninh Xuân (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự xã hội và an toàn giao thông.

