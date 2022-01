Sáng nay (29/2, tức 27 Tết), lượng xe từ TP.HCM đổ về các tỉnh miền Tây tăng cao. Tại điểm cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận xảy ra tình trạng kẹt xe, các ô tô xếp dài, nhích từng chút một.

Theo ghi nhận, tại đoạn cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nối Quốc lộ 1 (đoạn tại ngã 3 An Thái Trung - huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) hàng ngàn ô tô xếp hàng dài, nối đuôi nhau, nhích từng chút một. Tình trạng kẹt xe kéo dài hàng giờ liền.

Ô tô xếp dài tại điểm cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào sáng 27 Tết. Ảnh: Anh Lâm

Theo lãnh đạo CSGT Tiền Giang, nguyên nhân do lưu lượng xe từ TP.HCM về miền Tây trong những ngày qua tăng cao. Ngoài ra, do điểm giao giữa nhánh rẽ từ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ra Quốc lộ 1 khá hẹp, khiến nút giao ngã 3 An Thái Trung xảy ra kẹt xe.

Cũng như tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hiện mới cho xe lưu thông tạm nên chỉ có một điểm đầu ra duy nhất tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, khiến các phương tiện ùn ứ.

Lượng xe từ TP.HCM đổ về miền Tây tăng cao trong ngày 27 Tết. Lực lượng CSGT vất vả để điều tiết giao thông. Ảnh: Anh Lâm

Lực lượng CSGT đã có mặt từ sớm, để điều tiết giao thông. “Tôi từ Tiền Giang đi về Kiên Giang nhưng bị kẹt xe ở nút giao thông ngã 3 An Thái Trung hơn 2 giờ liền”, anh Thương (ngụ tỉnh Kiên Giang) cho biết.

Anh Thanh Giống (ngụ TP.HCM) lái ô tô trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để về tỉnh Vĩnh Long ăn tết từ sáng sớm 29/1, nhưng mất hơn 6 tiếng mới tới nơi, thay vì ngày thường đi chỉ mất khoảng 3-4 giờ.

“Cứ nghĩ có cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ không kẹt xe vào dịp Tết này, nhưng khi đến đoạn cuối nối ra Quốc lộ 30, Quốc lộ 1 thì gặp cảnh ô tô ùn ứ, xếp dài hàng km, các xe phải nhích từng chút một…”, anh Giống ngán ngẩm nói.

Người dân chạy xe máy từ TP.HCM về miền Tây ăn tết bị ùn ứ trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Cái Bè, Tiền Giang vào sáng 27 Tết

Theo dự báo, những ngày tới lượng người từ TP.HCM đổ về miền Tây ăn tết sẽ tăng cao, khiến tình trạng ùn ứ, kẹt xe tại Tiền Giang là khó tránh khỏi.

