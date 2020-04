Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp dẫn hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an chặn bắt đoàn xe quá tải trên quốc lộ 51.

Công an tỉnh Đồng Nai chiều nay đang củng cố hồ sơ để xử nhiều phương tiện quá tải trên quốc lộ 51, đoạn qua 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch.

Lực lượng công an Đồng Nai kiểm tra xử lý đoàn xe quá tải trên quốc lộ 51

Theo đó, vào khuya 14/4, đích thân Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc công an tỉnh đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra, xử lý đoàn xe có dấu hiệu chở quá trọng tải quốc lộ 51 và tỉnh lộ 25B.

Việc kiểm tra xử lý diễn ra tới rạng sáng cùng ngày, nhiều phương tiện bị tạm giữ do vi phạm quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, công an đã chặn khoảng 30 xe ben có dấu hiệu quá tải chạy từ quốc lộ 51 vào tỉnh lộ 25B. Khi thấy công an, một số tài xế chạy vào điểm dừng chân dọc quốc lộ 51 để trốn tránh nhưng bị công an phát hiện, yêu cầu về điểm tập trung để kiểm tra.

Đoàn xe chở quá tải bị xử lý

Theo cơ quan công an, đoàn xe bị kiểm tra là của Công ty TNHH Thương mại Âu Châu (trụ sở tại huyện Nhơn Trạch) với các loại xe tải ben, xe container, xe bồn.

Làm việc với cơ quan chức năng, một số tài xế chưa cung cấp được giấy phép lái xe, các xe có dấu hiệu chở hàng quá khổ, quá tải. Một số tài xế và phụ xe còn bị phát hiện dương tính với chất ma túy.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, đoàn xe của công ty Âu Châu nhiều lần vi phạm luật giao thông nhưng chưa được xử lý nghiêm, vẫn ngang nhiên hoạt động.

Thời gian qua, đoàn xe liên tục di chuyển trên quốc lộ 51 với tốc độ cao khiến người dân bất an.

Xuân An