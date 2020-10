Các hãng hàng không đã khôi phục lại một số đường bay nội địa sau khi phải dừng bay do ảnh hưởng của bão số 9.

Vietjet Air cho biết, hãng này đã khai thác trở lại tất cả các đường bay, trừ sân bay Chu Lai đang đóng cửa (do hư hỏng), và sân bay Vinh (Nghệ An) do thời tiết xấu ảnh hưởng đến một số chuyến bay.

Trong khi đó, Vietnam Airlines cũng đã cho bay trở lại các đường bay đến Phú Bài (Huế), Đà Nẵng, Vinh. Các đường bay này hãng có kế hoạch tăng chuyến phục vụ hành khách đi lại nhưng do ảnh hưởng thời tiết xấu nên phải điều hành linh hoạt.

Cùng với việc khôi phục lại các đường bay sau bão, Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại các đường bay nội địa trong tháng 10 bao gồm: Thanh Hóa - Buôn Mê Thuột, Đà Lạt - Phú Quốc, Hải Phòng - Phú Quốc.

Trước đó, Vietnam Airlines đã khai thác trở lại 6 đường bay, nâng tổng cộng 9 đường bay nội địa được khôi phục lại trong tháng 10.

Đường bay Hải Phòng - Phú Quốc tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần, khởi hành vào các ngày thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật.

Bamboo Airways cũng mở lại các đường bay Cần Thơ - Côn Đảo (1 chuyến khứ hồi mỗi ngày). Đà Nẵng - Côn Đảo (10 chuyến/1 tuần). Vinh - Côn Đảo các ngày Thứ 2, 4, 6, 7 và Chủ nhật mỗi ngày 1 chuyến khứ hồi.

Vũ Điệp