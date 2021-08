Bộ GTVT yêu cầu hỗ trợ tối đa về vận tải và tổ chức giao thông cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục quản lý chuyên ngành và sở GTVT các tỉnh, thành phố yêu cầu triển khai công điện số 1099/2021 của Thủ tướng về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, Cục trưởng các Cục Hàng không, Đường sắt, Hàng hải, Đường thủy nội địa, Y tế GTVT, Đăng kiểm Việt Nam, Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông xây dựng kế hoạch phối hợp, hỗ trợ tối đa về vận tải và tổ chức giao thông cho TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An thực hiện nghiêm công điện số 1099 của Thủ tướng.

Bộ GTVT yêu cầu hỗ trợ tối đa vận tải cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam

Bộ GTVT yêu cầu nội dung của kế hoạch phải cụ thể, chi tiết việc huy động phương tiện; người điều khiển phương tiện; tổ chức vận tải; bảo dưỡng sửa chữa; cứu hộ giao thông; kiểm định phương tiện; tổ chức giao thông trên các tuyến liên tỉnh và các đầu mối vận tải trọng yếu; biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch bệnh cho người thực hiện.

Kế hoạch phải phân công trách nhiệm cụ thể cho tổ chức, cá nhân thực hiện, đảm bảo hỗ trợ tối đa hoạt động vận tải phục vụ khám chữa bệnh, xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin; vận chuyển lương thực, thực phẩm thiết yếu, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân; vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ thi công các công trình trọng điểm.

Ngoài ra, vận tải cho các dịch vụ công ích thiết yếu; các hoạt động kinh tế khác và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 hoặc từ địa phương khác đến 4 địa phương này.

Sở GTVT các tỉnh, thành phố phải quán triệt nội dung công điện số 1099, chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với các cơ quan của Bộ GTVT để sẵn sàng hỗ trợ tối đa với các Sở GTVT TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Xe "luồng xanh" phải khai báo y tế qua phần mềm của Bộ Công an Từ 22h đêm nay (22/8) tất cả các phương tiện vận tải "luồng xanh" khi đi qua các chốt kiểm soát dịch tại 25 tỉnh, thành phố phía Nam phải thực hiện khai báo y tế qua phần mềm của Bộ Công an quản lý.

Vũ Điệp