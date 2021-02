Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân dừng xe máy, ô tô trên cầu dây văng Cửa Hội, nối liền 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để chụp ảnh.

Dịp Tết vừa qua, mỗi ngày có hàng trăm lượt người dân cùng phương tiện tập trung trên cầu Cửa Hội (bắc qua sông Lam) ngắm cảnh, chụp ảnh khiến giao thông ách tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo quan sát, vào chiều qua và sáng nay (19/2), có hàng trăm người vô tư dừng đỗ xe máy, ô tô trên trên cầu để xuống chụp ảnh. Một số người bất chấp nguy hiểm leo lên dải phân cách, lan can, tạo dáng bên dây văng hoặc đứng ngay giữa làn xe để chụp hình.

Mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến cầu Cửa Hội, dừng xe chụp ảnh và ngắm cảnh

Nhiều bạn trẻ vô tư trêu đùa, chạy nhảy trên cầu

Trong khi đó, nhiều phương tiện giao thông qua cầu rất khó khăn, bấm còi liên tục để người chụp ảnh nhường đường.

“Nghe tin cầu Cửa Hội mới thông xe, phong cảnh đẹp nên cả gia đình tôi xuống đây ngắm cảnh và chụp hình. Tôi cũng biết dừng xe trên cầu là không đúng nhưng dịp Tết có ít người đi lại chắc không ảnh hưởng gì”, chị Phương (trú tại TP. Vinh) thanh minh về việc dừng xe ở cầu chụp ảnh.

Những ngày qua, Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phát loa tuyên truyền, cử cán bộ nhắc nhở người dừng, đỗ xe sai quy định.

Người dân vô tư đi lại, tràn xuống đường chụp ảnh khiến các phương tiện đi qua cầu rất khó khăn

Để có những tấm hình đẹp, nhiều người bất chấp nguy hiểm đứng lấn ra đường để chụp hình

Khi lực lượng công an đến nhắc nhở thì mọi người di chuyển. Tuy nhiên, khi vắng lực lượng này thì người dân lại tràn lên cầu.

Người dân cần nâng cao ý thức tham gia giao thông

Sáng nay (19/2), trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho biết: Cầu dây văng Cửa Hội nối liền 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh do Ban quản lý dự án 6 (Bộ GTVT) trực tiếp thi công, nhưng một số hạng mục chưa hoàn thành, chưa bàn giao cho đơn vị quản lý.

"Dịp Tết bà con du xuân qua cầu có dừng lại chụp ảnh. Nay đã hết Tết, mọi người cần nêu cao ý thức tham giao thông, không dừng đỗ xe chụp ảnh trên cầu tạo ra hình ảnh không đẹp.

Ngoài ra, Ban quản lý dự án 6 cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương ở 2 đầu cầu, tuyên truyền, nhắc nhở bà con dừng đỗ xe đúng nơi quy định", ông Hiền cho biết.

Mặc áo dài ra giữa cầu chụp ảnh

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng ở Nghệ An sẽ phối hợp, xử lý những trường hợp trèo leo lên cầu chụp ảnh và dừng đỗ xe không đúng chỗ.

Rất nhiều người trong dịp Tết đã dừng lại trên cầu chụp ảnh

Đại úy Trần Văn Ngọc - Đội trưởng Đội CSGT (Công an thị xã Cửa Lò, Nghệ An) thông tin, hiện chúng tôi chỉ đi tuyên truyền, nhắc nhở bà con không dừng đỗ xe, chấp hành luật giao thông. Cầu đang trong giai đoạn nghiệm thu, chưa bàn giao nên chưa phân địa bàn đoạn nào do Nghệ An, đoạn nào do Hà Tĩnh quản lý.

Trước đó, để phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết, Bộ GTVT cho phép các loại xe thô sơ, mô tô, xe gắn máy, ô tô dưới 15 chỗ và xe tải dưới 1,5 tấn được qua cầu Cửa Hội với tốc độ tối đa 50km/h. Thời gian từ 6/2 đến 15/3.

Cầu Cửa Hội có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cầu dài hơn 5,2km, phần cầu chính dài hơn 1,7km, rộng 18,5m.

Say mê chụp ảnh

Nhiều bạn trẻ dựng xe đạp điện bên cầu, đu lên dây văng để chơi đùa

Nam thanh niên leo lên dây văng cầu Cửa Hội nhờ bạn chụp ảnh

Rất đông người dân dừng đỗ xe không đúng nơi quy định để chụp ảnh trên cầu trong dịp Tết cổ truyền Tân Sửu

