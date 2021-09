Thanh niên đi trên đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội) không đội mũ bảo hiểm. Nhìn thấy Tổ công tác 141, người này vội vã quay đầu bỏ chạy.

Sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, tình trạng vi phạm Luật an toàn giao thông đường bộ gia tăng. Các hành vi vi phạm phổ biến là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Không ít thanh niên khi gặp lực lượng chức năng đã quay đầu bỏ chạy.

Chiều 28/9, Tổ công tác đặc biệt Y10/141 làm nhiệm vụ trên đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân) phát hiện 1 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Nhìn thấy lực lượng chức năng, người này bất ngờ quay đầu bỏ chạy.

Khi công an dừng lại kiểm tra, người này khai tên Nguyễn Quang T (SN 1996, HKTT tại Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân). T cho biết, mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương nên chưa có giấy tờ tùy thân, chưa có giấy phép lái xe. Thêm vào đó, xe máy mượn của bạn không cầm theo giấy tờ nên T biết đó là hành vi vi phạm Luật an toàn giao thông, sẽ bị phạt nặng. Sau khi được lực lượng công an tại chốt tuyên truyền giải thích, T đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

Lực lượng chức năng kiểm tra các trường hợp khả nghi

Tổ công tác đặc biệt 141 tập trung kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu tàng trữ chất ma túy, công cụ hỗ trợ

Một trường hợp khác là anh Nguyễn Bảo X (SN 1974, HKTT tại Hậu Lộc, Thanh Hóa) đi xe máy BKS 29X7- 222.XX không đội mũ bảo hiểm. Khi bị lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra, anh X không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng kí xe. Người này không chấp hành đo nồng độ cồn.

Anh X đã bị tổ công tác lập biên bản các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không có đăng kí xe, không có giấy giấy phép lái xe, điều khiển xe không lắp gương chiếu hậu, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Với tổng số lỗi trên, anh X bị xử phạt tới 10 triệu đồng.

Nhiều thanh niên quay đầu bỏ chạy bị lực lượng “đón lõng” bắt giữ

Các thanh thiếu niên ngổ ngáo có biểu hiện khả nghi là đối tượng chính của Tổ công tác 141 kiểm tra, xử lý

Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Phó đội trưởng Đội CSGT số 10, Tổ trưởng tổ công tác Y10/141 cho biết: “Sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, đến ngày hôm nay, mật độ giao thông gia tăng đáng kể. Một bộ phận thanh niên tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Lực lượng 141 đã tăng cường kiểm tra, xử lý đặc biệt là các đối tượng thanh niên ngổ ngáo có biểu hiện nghi vấn, tàng trữ, sử dụng chất ma túy hay mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ khi tham gia giao thông. Tổ công tác cũng kết hợp tuyên truyền để người dân chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch”.

Trung tá Tiến cũng cho biết có không ít các trường hợp khi thấy tổ công tác đã quay đầu bỏ chạy gây mất an toàn cho chính người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông khác và lực lượng chức năng.

Các trường hợp này là các thanh niên trẻ, khi nhìn thấy lực lượng chức năng sinh ra tâm lý sợ hãi nên bỏ chạy. Với thanh niên ngổ ngáo, xăm trổ, có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng công tác sẽ bố trí đón lõng, chặn bắt. Tuy nhiên lực lượng cũng bố trí lực lượng để làm sao vừa bắt được đối tượng nhưng vừa đảm bảo an toàn cho người dân tham gia trên đường cũng như lực lượng chức năng.

Đình Hiếu