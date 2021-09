Khi tổ công tác 141 xuất hiện lúc khuya đêm Trung thu, nhiều nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm đã quay đầu xe, chạy ngược chiều bất chấp nguy hiểm.

Tối 21/9, trên nhiều tuyến phố trung tâm của Hà Nội, lượng người xuống đường trong đêm Trung thu tăng đột biến dẫn tới dòng xe ùn tắc nối đuôi nhau.

Đáng nói, đây mới chỉ là thời điểm ngày đầu tiên Hà Nội nới lỏng các hoạt động dịch vụ, không kiểm soát giấy đi đường sau 60 ngày giãn cách theo Chỉ thị 16.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại những điểm tập trung đông người, ngoài không đảm bảo quy định 5K theo khuyến cáo của TP Hà Nội, nhiều nhóm thanh niên xuống đường trong đêm Tết Trung thu còn không đội cả mũ bảo hiểm.

Tại nút giao Kim Mã - Giang Văn Minh (Hà Nội), khi chốt Y13/141 dừng kiểm tra, nhiều trường hợp vi phạm với các lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, trong đó phần lớn là thanh niên đi chơi đêm Trung thu.

Rất nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm khi thấy lực lượng 141 đã quay đầu xe, chạy ngược chiều bất chấp nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Từ 19h ngày 21/9 Công an Hà Nội bố trí nhiều chốt liên ngành 141 để tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

Tổ công tác Y13/141 làm nhiệm vụ tại nút giao Kim Mã - Giang Văn Minh (Hà Nội)

Hơn 3 giờ đồng hồ làm nhiệm vụ, tổ công tác đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm, những trường hợp quay đầu bất thành đều bị xử phạt nặng.

Rất nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm đã quay đầu, chạy ngược chiều bất chấp nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi thấy tổ công tác 141

Không chỉ quay đầu bỏ chạy, có nhóm thanh niên còn thách thứ tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ

Tổ công tác dừng xe kiểm tra nhiều trường hợp vi phạm với các lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, trong đó phần lớn là thanh niên đi chơi đêm Trung thu.

Lãnh đạo phòng CSGT công an Hà Nội cho biết: Trong những ngày tới sẽ triển khai các tổ công tác 141, các tổ tuần tra lưu động, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.

Phạm Hải