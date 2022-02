Tàu cần có kính kín để bảo vệ an toàn cho hành khách và nước không tràn vào khoang. Về cứu nạn tàu cũng vậy, không thể nói cảm tính là nếu mui hở thì hành khách sẽ thoát.

Liên quan đến vụ lật tàu cao tốc chở khách (ca nô) ở biển Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam làm 17 người chết, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, hiện chưa có kết luận nguyên nhân chính thức dẫn đến vụ tai nạn. Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Trước nhiều ý kiến băn khoăn do tàu cao tốc gây tai nạn được thiết kế mui kín nên khi gặp nạn những người trên tàu không thể thoát khỏi ra ngoài, ông Hùng cho biết, đây là sự cố vô cùng hãn hữu, rất nhiều năm khai thác tàu cao tốc mới xảy ra một vụ lật như vậy.

Ông Hùng cho hay, đã là tàu cao tốc thì phải đóng mui kín, nếu không khách trên tàu có thể văng ra khỏi tàu khi lưu thông trên biển.

“Logic có thể nói như đi xe máy lúc xe tròng trành thì người ngồi trên có thể nhảy ra ngoài, còn trong ô tô nếu lật thì người trong xe không thể thoát ra được. Tàu cao tốc cũng vậy, chạy tốc độ 30-35 km/h nếu mui không kín thì người ngồi trên có thể văng ra khỏi tàu khi gặp sóng lớn”, ông Hùng nói.

Được biết, hiện nay tất cả các tàu cao tốc từ Bắc chí Nam đều thiết kế mui kín. Từ tuyến đầu tiên chạy Vũng Tàu - Sài Gòn của Nhật, Nga cũng đều được thiết kế mui kín.

Chìm ca nô chở 39 người ở Quảng Nam, 17 người tử vong. Ảnh: Hồ Giáp

Ông Nguyễn Vũ Hải, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) thông tin thêm, tàu cao tốc bị nạn được đóng mới năm 2016, là tàu composit mui hở, công suất chứa 35 khách, hoạt động ở vùng IV (sông, hồ, đầm, vịnh kín). Năm 2019, tàu được nâng cấp thành tàu khách cao tốc SB với khoang chứa khách kín, chở 35 khách.

Tàu đã được đăng kiểm đúng quy định, tình trạng kỹ thuật thỏa mãn tại lần kiểm tra gần nhất vào ngày 19/1/2022. Thời điểm tai nạn, giấy chứng nhận đăng kiểm của tàu còn hiệu lực.

Về lý do tàu composit mui hở được nâng cấp thành tàu SB với khoang chứa khách kín, ông Hải thông tin, năm 2017, căn cứ quy định quản lý đường thủy nội địa và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp, đóng phương tiện thủy nội địa, Bộ GTVT hướng dẫn tuyến Hội An - Cù Lao Chàm dài 17 km là tuyến đường thủy nội địa quốc gia từ bờ ra đảo, phương tiện phải đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để hoạt động ở vùng SB (vùng ven biển, cửa biển, cách bờ không quá 12 hải lý).

Do vậy, các tàu hoạt động trên vùng biển Hội An - Cù Lao Chàm nếu là tàu khách cao tốc thì phải có khoang chứa khách kín; nếu là tàu gỗ, tàu composite, tàu vỏ kim loại không phải cao tốc thì khoang khách có thể hở.

Sau đó do nhu cầu của chủ tàu, nhiều tàu cũ đã hoán cải để trở thành tàu khách cao tốc với khoang chở khách kín để chạy tốc độ cao. Hiện nay trên tuyến này có 5 tàu gỗ mui hở chở khách, 87 tàu cao tốc mui kín.

Lý giải về việc cơ quan đăng kiểm cho hoán cải những tàu cao tốc thân nhỏ, diện tích chỉ 20- 25 m2 mà bố trí tới 35 ghế, ông Hải cho biết, mỗi tàu cao tốc khi hoán cải đều có thiết kế theo quy chuẩn và được thẩm định thiết kế, giám sát kỹ thuật trong quá trình hoán cải rồi mới được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm.

Bộ phận chức năng của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thẩm định thiết kế tàu đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Quy chuẩn này được xây dựng dựa trên Bộ luật quốc tế về an toàn tàu cao tốc của Tổ chức Hàng hải quốc tế.

Tàu cao tốc bị nạn có không gian khoang khách để bố trí ghế ngồi cho hành khách, có lối thoát hiểm ở phía trước và phía sau, có áo phao cho hành khách, thuyền viên và được cất giữ tại nơi dễ lấy.

Ông Hải cũng nói rõ, tàu khách cao tốc có thiết kế thon, nhỏ, gọn để chạy nhanh, khi hoạt động trên biển phải kín, bởi nếu hở thì trong điều kiện sóng, gió, nước tạt mạnh sẽ tràn vào khoang khách gây mất ổn định, có thể dẫn đến chìm tàu, đe dọa an toàn của hành khách.

“Tàu cần có kính kín để bảo vệ an toàn cho hành khách và nước không tràn vào khoang khách. Về cứu nạn tàu cũng vậy, chúng ta không thể nói cảm tính là nếu mui hở thì hành khách sẽ thoát. Vì nếu mui hở, vận hành tàu bình thường tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn cho tàu và hành khách ”, ông Hải giải thích thêm.

Ngay sau tai nạn xảy ra tại biển Cửa Đại, Cục Đăng kiểm đã rà soát tất cả hồ sơ đăng kiểm phương tiện. Đây là tàu chở khách cao tốc, công suất máy chính 400 CV, sức chở tối đa 35 khách và 3 thuyền viên. Tàu có tốc độ thiết kế 37 km/h, tương đương 20 hải lý/h, bắt buộc có thiết bị nhận dạng tự động AIS cho phép các tàu trao đổi thông tin về vị trí, hướng, tốc độ với nhau. Hệ thống AIS còn giúp trao đổi với các trạm trên bờ được thuận lợi hơn.

