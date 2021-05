Ba người nước ngoài khai nhập cảnh trái phép qua đường biên giới phía Bắc, ẩn náu tại TP.HCM chờ người môi giới dẫn đi xin việc làm.

Thông tin từ Công an TP.HCM sáng nay (18/5) cho hay, đang điều tra, làm rõ về vụ việc ba người nhập cảnh trái phép., ẩn náu tại một chung cư vừa bị phát hiện.

Trước đó, ngày 13/5 phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 4 phát hiện ba người quốc tịch nước ngoài có nghi vấn tại các căn hộ ở chung cư Rivergate, quận 4. Bước đầu công an xác định, ba người này không có giấy tờ tuỳ thân hay hộ chiếu cá nhân.

Ngành chức năng lấy lời khai của những người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ngay sau đó, cơ quan công an phối hợp cùng cơ quan y tế để xét nghiệm và đưa ba người đi cách ly theo quy định.

Những người này khai nhận, có đường dây môi giới giúp họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch ở biên giới phía Bắc. Họ di chuyển đến TP.HCM, rồi chờ người môi giới dẫn đi xin việc làm.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an TP.HCM thông tin, trong thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận, huyện đã phối hợp cùng nhiều cơ quan chức năng khác để tăng cường kiểm tra hành chính, kịp thời phát hiện những người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, Công an TP.HCM cũng tổ chức hai lần trục xuất hàng chục người nước ngoài, đa phần là người có quốc tịch Trung Quốc.

Phước An