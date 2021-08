Vụ tai nạn khiến tuyến đường ùn tắc nhiều giờ, hai người phụ nữ bị thương nặng đang được cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Đội CSGT số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h rạng sáng nay (15/8) tại tuyến đường tránh đoạn phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả.

Đang đi theo hướng Hạ Long - Cẩm Phả, ô tô đầu kéo BKS 15C-29256 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 15R-130.77 do tài xế N.X.H (SN 1984, trú tại Đông Hưng, Thái Bình) điều khiển va chạm với xe bán tải BKS 15C-092.73 do P.M.T (SN 1976, trú tại Quận Hải An, TP Hải Phòng) điều khiển. Cả hai xe đều thuộc Công ty TNHH Thương mại và giao nhận vận tải Khánh Ngọc - Hải Phòng.

Hiện trường vụ tai nạn

Tiếp đó lại va chạm với ô tô tải chở nhãn BKS 98C-220.70 do chị N.T.L (SN 1981, trú huyện tại Lục Ngạn, Bắc Giang) điều khiển, trên xe lúc này còn có một người phụ nữ khác.

Cú húc khiến hai người phụ nữ trên xe chở nhãn bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, 2 xe ô tô văng lên vỉa hè, xe đầu kéo húc hay giải phân cách, tuyến đường ùn tắc nhiều giờ.

Đầu xe đầu kéo bẹp rúm sau cú húc

Phạm Công