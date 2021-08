Vùng phong tỏa phường Chương Dương có số lượng dân cư đông, nhưng quận Hoàn Kiếm khẳng định đảm bảo cho cuộc sống người dân không thiếu lương thực, thực phẩm.

Chiều 3/8, các cư dân trong khu vực phong toả phường Chương Dương được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Nếu có kết quả âm tính, họ sẽ được tiêm vắc xin sớm.

Trung tá Dương Bảo Thạch, Phó Đội trưởng Đội CSGT và trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: Hàng ngày xe ô tô điện vận chuyển lương thực, hàng thiết yếu vào nhà cho từng hộ dân ngõ xóm.

“Hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường sở tại làm nhiệm vụ 24/24 đảm bảo an toàn cho toàn bộ khu vực cách ly”, Trung tá Thạch cho hay.

Tổ Covid cộng đồng hàng ngày có 2 buổi sáng, chiều đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng vào từng nhà cho bà con. Tổ này gồm các lực lượng dân quân tình nguyện, dân phòng, tổ trưởng, tổ phó các tổ dân phố, thanh niên tình nguyện, hội phụ nữ phường, tất cả đều đã được xét nghiệm Covid-19, được cấp trang thiết bị bảo hộ hàng ngày để đưa lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu đến từng hộ gia đình trong khu cách ly.

Ông Lê Hữu Thực, nhà ở phố Bạch Đằng cho biết: Người thân, bạn bè ở khu vực gửi thực phẩm cho người dân nhưng không thể giao tận tay vì đang phải cách ly y tế, vì vậy phía UBND phường đã bố trí xe điện, vận chuyển thực phẩm giúp đến tận nhà cho từng người. Mọi hàng hoá đều được vận chuyển đến từng hộ gia đình nhanh chóng, chính xác.

Vùng phong tỏa phường Chương Dương có số lượng dân cư đông, với hơn 6.000 hộ dân, hơn 23.000 người.

Quận Hoàn Kiếm đã cử một Phó Chủ tịch UBND quận trực tiếp vào bên trong khu để chỉ đạo các vấn đề phát sinh.

Phường có Tổ cung ứng với 80 thành viên, những người này đã được tiêm vắc xin, được trang bị dụng cụ phòng hộ, sẵn sàng hỗ trợ, mua giúp các nhu cầu thiết yếu.

Trong khu cách ly không thiếu hay khan hiếm hàng hóa, lương thực thực phẩm.

Nếu gia đình nào cần thêm đồ dùng cá nhân, hàng thiết yếu khác sẽ gửi yêu cầu đến Tổ cung ứng, các thành viên trong tổ sẽ mua giúp, đưa đến tận nhà.

Các cư dân phường Chương Dương được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Phạm Hải

Cảnh tiếp tế lương thực ở phường hơn 20 nghìn dân bị cách ly ở Hà Nội Do đặc thù phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không có chợ dân sinh nên khi bị cách ly, chính quyền tổ chức các tổ tiếp nhận và vận chuyển nhu yếu phẩm.