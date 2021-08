Tính đến trưa nay, 3/8, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 23 trường hợp dương tính mới, trong đó có 15 ca tại cộng đồng, 8 ca khu cách ly. Nâng tổng ca mắc Covid-19 tính từ thời điểm 29/4 đến nay hơn 1.400 trường hợp. Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh tại cuộc họp chiều muộn 2/8 đặc biệt lưu ý việc điều chỉnh chuỗi cung ứng để đảm bảo mọi mặt đời sống nhân dân, an toàn phòng dịch. Sở Công Thương, các quận huyện phải có ngay phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa, vận chuyển với từng địa bàn; kiểm tra, đảm bảo an toàn thật sự cho hệ thống chợ, siêu thị; đẩy nhanh việc rà soát hỗ trợ người yếu thế, khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19. Chủ tịch UBND các quận, huyện phải xuống cơ sở, tới tổ dân phố, khu dân cư với cách làm: “Mỗi địa bàn phải liên tục kiểm soát, đánh giá lại các khu vực nguy cơ cao… chú ý những khu vực đông dân, ngõ hẹp”.